Το σύστημα βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας Aegis του ΝΑΤΟ, γνωστό και ως «Ασπίδα του Δία», φέρεται να αναχαίτισε ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από στρατιωτικές πηγές, που επικαλούνται τα τουρκικά ΜΜΕ, ο πύραυλος εντοπίστηκε αφού εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Συρία και καταστράφηκε στον αέρα από αντιβαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από ναυτική μονάδα του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο πύραυλος εντοπίστηκε και καταρρίφθηκε από το αμυντικό σύστημα αφού εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Συρία.





Πώς λειτουργεί το σύστημα βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ





Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συστήματος NATO Ballistic Missile Defense (NATO BMD), το οποίο αποτελεί την ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική πυραυλικής άμυνας της Συμμαχίας.

Το σύστημα βασίζεται στην αρχή της λειτουργίας δορυφορικών και επίγειων ραντάρ που ανιχνεύουν την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων, στη συνέχεια παρακολουθούν τον στόχο και τέλος εκτοξεύουν αντιβαλλιστικούς πυραύλους από πολεμικά πλοία που αναπτύσσονται στη θάλασσα.





Τα χαρακτηριστικά του συστήματος Aegis BMD





Το σύστημα Aegis BMD, που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση, θεωρείται ένα από τα βασικά μέσα αναχαίτισης βαλλιστικών απειλών της Συμμαχίας.

Οι αντιβαλλιστικοί πύραυλοι του ΝΑΤΟ έχουν βεληνεκές περίπου 1.200 χιλιομέτρων και μπορούν να φτάσουν σε υψόμετρο έως και 100 χιλιομέτρων. Αυτό τους επιτρέπει να καταστρέφουν βαλλιστικούς πυραύλους στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.





Αναχαίτιση από αντιτορπιλικό του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο





Σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις, η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε από πολεμικό πλοίο του ΝΑΤΟ που περιπολούσε στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΝΑΤΟ, τα αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους κλάσης Arleigh Burke είναι ικανά να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους από τη θάλασσα. Πιστεύεται ότι τα ραντάρ στην περιοχή ανίχνευσαν έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και στη συνέχεια ένας πύραυλος αναχαίτισης που εκτοξεύτηκε από πολεμικό πλοίο που αναπτύχθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο χτύπησε τον στόχο στον αέρα.

Παρόμοιο περιστατικό

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα, μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό πάνω από την Αντιόχεια, ότι «το σύστημα βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας μας εντόπισε, παρακολούθησε και εξουδετέρωσε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν με στόχο την Τουρκία».

Μετά το περιστατικό, το ΝΑΤΟ αποφάσισε να αυξήσει τα μέτρα αεράμυνας στις χώρες της περιοχής.





Η πρώτη δήλωση από το ΝΑΤΟ





Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, έκανε την πρώτη της δήλωση σχετικά με την κατάρριψη του πυραύλου στο Γκαζιαντέπ.

Η Χαρτ δήλωσε ότι ένας πύραυλος που προοριζόταν για την Τουρκία αναχαιτίστηκε για άλλη μια φορά, ενώ διαβεβαίωσε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή.

«Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε για άλλη μια φορά έναν πύραυλο που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ παραμένει προσηλωμένο στην υπεράσπιση όλων των συμμάχων του από οποιαδήποτε απειλή».



