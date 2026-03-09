Για δεύτερη φορά, βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, αλλά εξουδετερώθηκε -σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας- από στοιχεία του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην ανατολική Μεσόγειο. Τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε άδειο οικόπεδο στην πόλη Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, «βαλλιστικά πυρομαχικά που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκαν από τα στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ορισμένα τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε άδειο οικόπεδο στη Γκαζιαντέπ».

Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος βαλλιστικός πύραυλος καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ.







«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά του εδάφους ή του εναέριου χώρου μας θα αντιμετωπιστεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα ληφθούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό» διαμηνύει η Άγκυρα.

«Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέρη ότι η εφαρμογή των προειδοποιήσεων της Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων» ξεκαθαρίζεται.





Türk Hava Sahasında Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Füze ile İlgili Açıklama



Statement on the Ballistic Missile Neutralized in Turkish Airspace#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/im7LFpVOl7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026

