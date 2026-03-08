Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μεγάλη πώληση οπλισμού προς το Ισραήλ, αξίας περίπου 660 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 27.000 βόμβες τύπου MK-80, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα YnetNews, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες βόμβες παράγονται σε εργοστάσιο στο Τέξας που ανήκει σε εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας τουρκικών συμφερόντων, γεγονός που αποκαλύφθηκε μέσα από τα επίσημα έγγραφα της συμφωνίας.

Παράκαμψη του Κογκρέσου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν ως «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», επιτρέποντας στην κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην πώληση, παρακάμπτοντας τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για εξαγωγές όπλων.

Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

12.000 βόμβες BLU-110A/B βάρους περίπου μισού τόνου

10.000 βόμβες περίπου 250 κιλών

5.000 μικρού διαμετρήματος βόμβες

τεχνική υποστήριξη, υλικοτεχνικές υπηρεσίες και εξοπλισμό

Η αγορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω της ετήσιας αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας ύψους 3,8 δισ. δολαρίων που λαμβάνει το Ισραήλ.





Τουρκική εταιρεία πίσω από την παραγωγή

Σύμφωνα με τα έγγραφα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, βασικός ανάδοχος του προγράμματος είναι η εταιρεία Repkon USA, με έδρα το Γκάρλαντ του Τέξας. Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας Repkon.

Η τουρκική εταιρεία εξαγόρασε το 2025 τη μονάδα παραγωγής από την αμερικανική General Dynamics. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι το μοναδικό στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατασκευάζει τα σώματα των βομβών της σειράς MK-80, τα οποία αποτελούν τη βασική πλατφόρμα για τα κιτ καθοδήγησης JDAM που χρησιμοποιούν τόσο ο αμερικανικός στρατός όσο και η ισραηλινή πολεμική αεροπορία.



Ανακοίνωση εταιρείας

Η αναφορά της Repkon USA ως κύριου αναδόχου, ωστόσο, προκάλεσε συζητήσεις, ιδιαίτερα στην Τουρκία. Ο όμιλος Repkon Group εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι σε τμήματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης έχει διαμορφωθεί ένα συντονισμένο αφήγημα που στοχοποιεί την εταιρεία.

Η εταιρεία αναφέρθηκε σε άρθρο που δημοσιεύτηκε από την ελληνική εφημερίδα Europost, το οποίο χαρακτήριζε τη Repkon ως «τουρκικό Δούρειο Ίππο» μέσα στο διεθνές οικοσύστημα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η Repkon διέψευσε επίσης ισχυρισμούς περί πωλήσεων προς τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρονταν αντίθετα στην εταιρεία ως μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού της αμυντικής βιομηχανίας που υποστηρίζει την Ουκρανία.

Παράλληλα, η εταιρεία τόνισε ότι δεν είχε κανέναν ρόλο στο αίτημα ή στη λήψη της απόφασης για τη μεταφορά των αμερικανικών πυρομαχικών και ότι δεν πραγματοποίησε καμία άμεση εμπορική συναλλαγή που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πακέτο.





Γεωπολιτικές αντιφάσεις

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εμπλοκή εταιρείας τουρκικών συμφερόντων στην παραγωγή βομβών για το Ισραήλ αναδεικνύει τις σύνθετες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Παρότι η Τουρκία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400 και τη στήριξη που έχει εκφράσει η Άγκυρα προς τη Χαμάς μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Παρά τις πολιτικές εντάσεις, μια εταιρεία συνδεδεμένη με την τουρκική αμυντική βιομηχανία συμμετέχει πλέον στην παραγωγή βασικών πυρομαχικών που θα χρησιμοποιηθούν από τον ισραηλινό στρατό, γεγονός που υπογραμμίζει τις περίπλοκες αλληλεξαρτήσεις στον παγκόσμιο αμυντικό τομέα.



