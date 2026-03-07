Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας κατηγόρησε το Σάββατο το CNN International ότι χρησιμοποίησε «παραπλανητικό και απλουστευτικό» χάρτη καθώς και προβληματική δημοσιογραφική προσέγγιση σε ρεπορτάζ για κουρδικές ομάδες στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι τα γραφικά του δικτύου διαστρεβλώνουν την κοινωνική πραγματικότητα της Τουρκίας και ενδέχεται να εντείνουν τις εντάσεις.

Σε δημόσια ανακοίνωση, η υπηρεσία ανέφερε ότι ένας χάρτης που προβλήθηκε σε περιεχόμενο του CNN, ο οποίος απεικόνιζε «περιοχές όπου κατοικούν Κούρδοι» εκτεινόμενες σε τμήματα της Τουρκίας και γειτονικών χωρών, απλοποιούσε λανθασμένα την κατάσταση και ταύτιζε τους Κούρδους πολίτες με πολιτικούς ή ένοπλους παράγοντες. Τόνισε ότι οι 86 εκατομμύρια πολίτες της Τουρκίας, ανεξαρτήτως ταυτότητας ή εθνοτικής καταγωγής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Δημοκρατίας και προειδοποίησε κατά παρουσιάσεων που, κατά την άποψή της, υπονομεύουν την εθνική ενότητα.





The misleading map and editorial framing used by CNN International present a misleading and reductive representation of Türkiye and the social realities of the region. Such portrayals disregard the region’s social diversity and long-standing culture of coexistence and carry the… pic.twitter.com/OTWcUcO1ok — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) March 7, 2026

Η ανακοίνωση φαίνεται να αναφέρεται σε κάλυψη του CNN για την κλιμακούμενη σύγκρουση που εμπλέκει Ιράν, Ιράκ και γειτονικά κράτη. Σε εκπομπή της 6ης Μαρτίου, το CNN αναφέρθηκε σε στρατόπεδα ιρανικών κουρδικών αντιπολιτευτικών ομάδων στο Ιράκ, σε πιθανή διασυνοριακή δραστηριότητα προς το δυτικό Ιράν και σε εικασίες για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά μήκος των συνόρων Ιράν–Ιράκ.





Everyone is watching to see whether Kurdish fighters will launch a ground offensive into western Iran.



So, who are the Kurds?



Read more: https://t.co/mxyHmh3cIZ pic.twitter.com/N6DASJQS6F — CNN (@CNN) March 6, 2026

Στην ίδια εκπομπή έγινε επίσης αναφορά σε πληροφορίες ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν επαφές με Κούρδους ηγέτες, αν και ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι η Ουάσιγκτον έχει συμφωνήσει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για επιχειρήσεις στο Ιράν.

Η τουρκική ανακοίνωση υποστήριξε ότι η γλώσσα και τα γραφικά που χρησιμοποιήθηκαν από το CNN δημιουργούν «μια τεχνητή γεωπολιτική ερμηνεία» που δεν αντανακλά την πραγματικότητα επί του εδάφους. Κάλεσε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ακρίβεια, πλαίσιο και δημοσιογραφική υπευθυνότητα όταν καλύπτουν ευαίσθητα περιφερειακά ζητήματα και ζήτησε από το CNN να αποφεύγει παρόμοιους χάρτες σε μελλοντικές μεταδόσεις και ψηφιακό περιεχόμενο.





The Turkish media has gone crazy.

They speak with visible anger and bitterness as they realize that a large part of what is called “Turkey” is, in fact, Kurdistan. 😁 pic.twitter.com/j6dyW5SHou — Eng Malek Omar (@EngMalek_Omar) March 7, 2026

Παράλληλα, σχετικό δημοσίευμα του Reuters ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι ορισμένες ιρανικές κουρδικές οργανώσεις που εδρεύουν στο Ιρακινό Κουρδιστάν έχουν ζητήσει στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και πιθανή βοήθεια της CIA για την απόκτηση όπλων, χωρίς όμως να έχει ληφθεί τελική απόφαση από την Ουάσιγκτον. Κουρδικές ιρανικές αντιπολιτευτικές οργανώσεις διέψευσαν το Σάββατο ότι σχεδιάζουν άμεση επίθεση, αλλά δήλωσαν ότι θα συμμετείχαν σε ενδεχόμενη εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εάν αυτή πραγματοποιηθεί.



Συνομιλία Ερντογάν-Μπαρζανί



Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κουρδικής Περιφερειακής Κυβέρνησης του Ιράκ (KRG), Νετσιρβάν Μπαρζανί.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν η πορεία των εξελίξεων στην περιοχή, η οποία πλήττεται από συγκρούσεις, καθώς και οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται στο πλευρό του Ιράκ κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου.

Τόνισε επίσης ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να αποτρέψει κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την περιοχή σε μακροχρόνια αποσταθεροποίηση, προσθέτοντας ότι παρακολουθούνται στενά οι πρόσφατες κινήσεις τρομοκρατικών οργανώσεων και ορισμένων συνδεδεμένων ομάδων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τουρκία εργάζεται εντατικά για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή και για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Τόσο ο Ερντογάν όσο και ο Μπαρζανί υπογράμμισαν τη σημασία της διαδικασίας για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».