Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν προειδοποίησε το Σάββατο το Ιράν να μην εκτοξεύσει άλλους πυραύλους προς την Τουρκία, μετά την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και καταστράφηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ πριν από λίγες ημέρες.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε σενάρια που στοχεύουν στη δημιουργία εμφυλίου πολέμου στο Ιράν με βάση εθνοτικές διαφορές, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει νέα κύματα μεταναστών στην περιοχή.



Ο υπουργός Φιντάν δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο τον διαβεβαίωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία πρόθεση να εξοπλίσουν Κούρδους στο Ιράν.

Όπως ανέφερε, το Ισραήλ εδώ και πολλά χρόνια ακολουθεί μια στρατηγική αξιοποίησης κουρδικών ομάδων στην περιοχή ως «πληρεξουσίων» (proxies). Σύμφωνα με τον ίδιο, και στις τρέχουσες εξελίξεις στο Ιράν γίνεται ανοικτά λόγος σε ορισμένους κύκλους για μια τέτοια στρατηγική.

Ο Φιντάν τόνισε επίσης ότι η Τουρκία καταδικάζει επιθέσεις που στοχεύουν τρίτες χώρες.

«Οι επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή αθώων πολιτών και αυξάνουν την πιθανότητα εξάπλωσης του πολέμου», δήλωσε.





Παράλληλα αποκάλυψε ότι η Άγκυρα προειδοποίησε την Τεχεράνη σχετικά με πυραυλική εκτόξευση προς την κατεύθυνση της Τουρκίας.

«Είπαμε στους Ιρανούς φίλους μας: Αν πρόκειται για πύραυλο που ξέφυγε από την πορεία του, είναι άλλο ζήτημα. Αν όμως πρόκειται να ακολουθήσουν κι άλλοι, τότε η συμβουλή μας είναι σαφής: σε καμία περίπτωση να μην εμπλακεί κανείς στο Ιράν σε μια τέτοια περιπέτεια», ανέφερε.



