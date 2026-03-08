Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έπληξαν την Κυριακή ιρανική εγκατάσταση αφαλάτωσης, πραγματοποιώντας την πρώτη τους επίθεση στο πλαίσιο του πολέμου που διεξάγουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες και μίλησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε την ίδια ημέρα ότι ο αριθμός των νεκρών από τις ιρανικές επιθέσεις στη χώρα αυξήθηκε σε τέσσερις.

Οι εξελίξεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει επεκταθεί και στις χώρες του Κόλπου, με ανταλλαγή πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων σε στρατιωτικές αλλά και κρίσιμες υποδομές.

