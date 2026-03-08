Η Συνέλευση των Ειδικών όρισε το πρόσωπο που θα είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν και που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ Αλί Χαμεινεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, όπως δήλωσαν μέλη της Συνέλευσης, χωρίς να το κατονομάζουν το πρόσωπο αυτό.

«Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος, που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, ορίστηκε», ο Μοχσέν Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της επαρχίας Χουζεστάν στη Συνέλευση των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Άλλο μέλος του σώματος αυτού που είναι αρμόδιο για την επιλογή το προσώπου που θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ, ο Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, επιβεβαίωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το πρακτορείο Fars ότι υιοθετήθηκε μια «ισχυρή άποψη, που αντικατοπτρίζει τη θέση της πλειοψηφίας».

Εξάλλου, τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές που κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία τους.

Η διανομή καυσίμων διεκόπη «προσωρινά» στην Τεχεράνη μετά τα πλήγματα, δήλωσε ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας Μοχαμάντ Σαντέγ Μοταμεντιάν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρείας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τα πλήγματα γέμισε τον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας την πόλη με ένα μαύρο πέπλο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

Οι περιβαλλοντικές αρχές του Ιράν κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για να αποφύγουν αναπνευστικά προβλήματα και άλλους κινδύνους για την υγεία τους.

Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, στον αέρα απελευθερώθηκαν «σημαντικές ποσότητες τοξικών υδρογονανθράκων, θείου και οξειδίων του αζώτου».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής εταιρείας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, το Ιράν διατηρεί «επαρκή» αποθέματα καυσίμων σε αποθήκες σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ