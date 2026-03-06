Ο Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για τις «απαράδεκτες» απειλές του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εναντίον του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος εμποδίζει ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.

«Ελπίζουμε ότι ένα και μόνο πρόσωπο στους κόλπους της ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια. Διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνση αυτού του προσώπου στις ένοπλες δυνάμεις μας», είχε πει ο ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτού του είδους η γλώσσα είναι απαράδεκτη. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά απειλή εναντίον των κρατών μελών της ΕΕ», αντέδρασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ολοφ Γκιλ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ