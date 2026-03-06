Η Ουγγαρία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απελάσει προσεχώς τους επτά Ουκρανούς που συνέλαβε για ξέπλυμα χρημάτων, με φόντο το μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βίκτορ Ορμπάν σχετικά με την επανάληψη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου.

Οι εφοριακές αρχές «εντόπισαν προηγούμενη δράση των επτά Ουκρανών που κρατούνται σε σχέση με σημαντικές μεταφορές μετρητών και χρυσού μέσω της Ουγγαρίας», δήλωσε μέσω του X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς.

«Την επιχείρηση επέβλεπαν ένας απόστρατος στρατηγός της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και ένας απόστρατος επισμηναγός της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, συνεπικουρούμενοι από πρόσωπα με στρατιωτική πείρα. Στη βάση αυτών των συμπερασμάτων τα επτά άτομα θα απελαθουν από την Ουγγαρία», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει πότε θα γίνει αυτό.



Διαβάστε επίσης: Κίεβο: Συμβουλέυει να μην ταξιδεύουν οι πολίτες της σε Ουγγαρία εν μέσω έντασης





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ