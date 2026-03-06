Το Κίεβο και η Μόσχα προχώρησαν σήμερα στην ανταλλαγή 300 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο, ανεβάζοντας σε 500 τον αριθμό των αιχμαλώτων που ανταλλάχθηκαν από κάθε πλευρά από χθες, Πέμπτη, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε σε πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, όπως ανακοίνωσε ο ρωσικός στρατός.

«Από το ελεγχόμενο από το καθεστώς του Κιέβου έδαφος, επαναπατρίστηκαν 300 Ρώσοι στρατιωτικοί. Σε αντάλλαγμα, επέστρεψαν 300 αιχμάλωτοι πολέμου από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο ρωσικός στρατός.

Χθες, ανταλλάχθηκαν 200 αιχμάλωτοι από κάθε πλευρά.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι ΗΠΑ συμμετείχαν στη μεσολάβηση για αυτή την ανταλλαγή.

Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων και σορών είναι το μοναδικό απτό αποτέλεσμα από τους γύρους άμεσων συνομιλιών μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας που έχουν οργανωθεί από το 2025, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον.

Μια νέα τριμερής συνάντηση αναμενόταν αυτή την εβδομάδα όμως αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ