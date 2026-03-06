Ουκρανική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο τμήμα της νότιας ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας που ελέγχεται από τη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης της που είναι εγκατεστημένος στη Μόσχα.

Στο Ολέσκι, «εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έριξαν τις βόμβες τους απ' ευθείας σε ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί» κοντά σ' ένα κατάστημα τροφίμων «πριν αυτό ανοίξει», έγραψε στο Telegram ο Βλαντίμιρ Σάλντο.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν» και 12 τραυματίσθηκαν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αμάχους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ