Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποίησε ότι η Άγκυρα δεν θα επιδείξει καμία αμέλεια στην προστασία της ασφάλειας της χώρας, στον απόηχο της εκτόξευσης πυραύλου από το Ιράν προς την Τουρκία. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συντονισμό με συμμάχους της και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιμάκωση στην περιοχή και ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών της.

«Οι πύραυλοι και τα καμικάζι drones, που έστειλε το Ιράν σε άλλες χώρες της περιοχής, ενισχύουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς σε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Δεν θα υπάρξει η παραμικρή αμέλεια ή δισταγμός όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας.

Σε περίπτωση που προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας μας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συντονισμό με τους συμμάχους μας», τόνισε, ενώ έστειλε νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη.

«Τα χθεσινά γεγονότα έδειξαν πόσο ευαίσθητη είναι η κατάσταση. Προειδοποιήσαμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό. Τονίσαμε τη σημασία της αναγνώρισης της αξίας της φιλίας της Τουρκίας», διαμήνυσε.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία επιδιώκει την ειρήνη στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της χώρας και του λαού της.

«Είναι προφανές ότι από την πρώτη μέρα, ως χώρα και έθνος, αγωνιζόμαστε για την ειρήνη και κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί στάση που βλάπτει τις σχέσεις γειτονίας και αδελφοσύνης.

Οι πολίτες μας πρέπει να είναι σίγουροι ότι η κυβέρνησή μας, όπως και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του, έτσι και στην κρίση με το Ιράν, κάνει ό,τι είναι απαραίτητο με το έμπειρο και ικανό προσωπικό της για να προστατεύσει τη χώρα και το έθνος μας από κάθε κίνδυνο.

Ακολουθούμε μια ευαίσθητη πολιτική που έχει ως επίκεντρο την ασφάλεια των 86 εκατομμυρίων πολιτών μας. Ελπίζουμε να διατηρήσουμε αυτή τη στάση μας μέχρι το τέλος».





Ανησυχία για την κλιμάκωση στην περιοχή

Ο Ερντογάν εξέφρασε ανησυχία για την ένταση που έχει προκύψει μετά τις αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση έχει επιδεινώσει δραματικά το περιβάλλον ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

«Η διεθνής κοινότητα, με επικεφαλής τον δυτικό κόσμο, αρκείται για άλλη μια φορά στο να παρακολουθεί τα γεγονότα. Οι αεροπορικές επιθέσεις κατά της γειτονικής μας χώρας, του Ιράν, έχουν οδηγήσει σε τρομακτική κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

Εκατοντάδες άμαχοι, μεταξύ των οποίων και αθώα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους», σημείωσε.

Διπλωματικές επαφές με ηγέτες

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα συνεχίζει εντατικά τις διπλωματικές επαφές με διεθνείς ηγέτες, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

«Οι τηλεφωνικές μας συνομιλίες συνεχίζονται ασταμάτητα. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον Πρωθυπουργό της Μαλαισίας, κ. Ενβέρ Ιμπραχίμ, τον πρόεδρο της Γαλλίας, κ. Εμανουέλ Μακρόν, και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, κ. Ιλχάμ Αλίγεφ.

Εξέφρασα στον αδελφό μου Ιλχάμ τη λύπη μας για τη σημερινή επίθεση που είχε ως στόχο την Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν και καταδικάσαμε την επίθεση».

Πολυδιάστατη διπλωματία της Άγκυρας





Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ακολουθεί πολυδιάστατη διπλωματία, επιδιώκοντας να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία.

«Θα συνεχίσουμε την πολυδιάστατη διπλωματία, που ασκούμε, με στόχο να μην χυθεί άλλο αίμα στην περιοχή μας, να μην χαθούν άλλες αθώες ζωές και να μην οδηγηθεί η ένταση σε σημείο χωρίς επιστροφή.

Κανείς να μην ανησυχεί, με τη βοήθεια του Αλλάχ, η Τουρκία θα βγει με επιτυχία από αυτή την περιφερειακή αναταραχή».



