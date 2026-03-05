Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC ότι η χώρα του είναι έτοιμη για μια χερσαία εισβολή από αμερικανικές δυνάμεις, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχει εξαπλωθεί γρήγορα σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης, αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ και δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός.





Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται μια πιθανή χερσαία εισβολή των ΗΠΑ, ο Αραγτσί απάντησε: «Όχι, τους περιμένουμε» και πρόσθεσε: «Επειδή είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και αυτό θα ήταν μια μεγάλη καταστροφή για αυτούς».

Ο Αραγτσί είπε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός, παρά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ολόκληρη τη χώρα.

«Δεν ζητήσαμε κατάπαυση του πυρός ούτε την τελευταία φορά. Στο παρελθόν, ήταν το Ισραήλ που ζήτησε κατάπαυση του πυρός. Ζήτησαν άνευ όρων κατάπαυση του πυρός μετά από 12 ημέρες που αντισταθήκαμε στην επιθετικότητά τους», είπε, αναφερόμενος στον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο.



