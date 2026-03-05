Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Σεΐχης Ναΐμ Κάσεμ, στην πρώτη του ομιλία μετά την έναρξη της στρατιωτικής απάντησης της οργάνωσης στις επιθέσεις του Ισραήλ, δήλωσε ότι η οργάνωση τήρησε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την κυβέρνηση του Λιβάνου για τους τελευταίους 15 μήνες, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι δεν σεβάστηκε ούτε έναν όρο της.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Shafaqna και το Al-Manar, ο Κάσεμ ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ επέλεξε τη διπλωματική οδό και απέφυγε να απαντήσει στις ισραηλινές επιθέσεις ώστε να μην κατηγορηθεί ότι υπονομεύει τις διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, όπως είπε, η συμφωνία δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 μηνών.

Ο ίδιος τόνισε ότι η οργάνωση έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει πως «η υπομονή της έχει όρια», κατηγορώντας το Ισραήλ για επεκτατικές επιδιώξεις και υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να περιοριστεί σε όσα έχουν ήδη συμβεί.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Ισραήλ «υπαρξιακή απειλή» για τον Λίβανο, τον λαό του και ολόκληρη την περιοχή. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι επιδιώκει ένα «Μεγάλο Ισραήλ», ενώ κατηγόρησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στηρίζουν τέτοιες θέσεις.

Ο Κάσεμ επέκρινε επίσης την απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης να μονοπωλήσει τα όπλα στο κράτος, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο λάθος» που αποδυνάμωσε τη θέση του Λιβάνου και, όπως είπε, νομιμοποίησε την ισραηλινή επιθετικότητα.

«Όσο υπάρχει κατοχή, υπάρχει και αντίσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα όπλα της αντίστασης αποτελούν «νόμιμο και διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χεζμπολάχ απαντά στις επιθέσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της αυτοάμυνας.

Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς την κυριαρχία του Λιβάνου και χρησιμοποιεί στρατιωτικές επιθέσεις ως μέσο πίεσης ώστε η χώρα να αποδυναμωθεί και να χάσει την κυριαρχία της.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα της στρατιωτικής αντίδρασης της Χεζμπολάχ, ο Κάσεμ διερωτήθηκε αν «15 μήνες ισραηλινής επιθετικότητας και ο θάνατος 500 ανθρώπων δεν είναι αρκετοί», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός «10.000 φορές» και έχει καταστρέψει κατοικίες Λιβανέζων σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τόνισε επίσης ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων αποτελούν απάντηση στις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι στόχευσε και την οργάνωση Qard al-Hassan, η οποία, όπως είπε, παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους Λιβανέζους.

Ο Κάσεμ κάλεσε σε εθνική ενότητα στον Λίβανο απέναντι στον «σιωνιστικό εχθρό», υπογραμμίζοντας ότι η βασική προτεραιότητα είναι ο τερματισμός της επιθετικότητας και της κατοχής.

Κλείνοντας την ομιλία του, απευθύνθηκε στους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω των επιθέσεων, αλλά προειδοποιώντας ότι η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει να πλήττει τον αντίπαλο. «Δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και δεν θα παραδοθούμε στον εχθρό», δήλωσε.