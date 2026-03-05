Σε μια προκλητική δήλωση προχώρησε ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Τουρκίας (CHP), Γιανκί Μπαγτζίογλου, με αφορμή την αποστολή από την Ελλάδα των δύο φρεγατών και των τεσσάρων μαχητικών στην Κύπρο, στο πλαίσιο προστασίας της νήσου εν μέσω εντάσεων και πυραυλικών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και την ανατολική Μεσόγειο.



Ειδικότερα, ο Μπαγτζίογλου σημειώνει ότι «Η κατάσταση που προκύπτει από την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Ελλάδα συνεχίζεται εδώ και χρόνια».

Και προσθέτει ότι «η Τουρκία δεν μπόρεσε να εγείρει αποτελεσματικά και επαρκώς τις αντιρρήσεις της για τις παραβιάσεις που συμβαίνουν τόσο στο νησί της Κύπρου όσο και στο Αιγαίο».

«Αλλά τώρα υπάρχει μια de facto κατάσταση. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν διπλωματικά κανάλια και επίγειες αντιδράσεις κατά αυτής της de facto κατάστασης».

«Για την ασφάλεια της ΤΔΒΚ, οι αναπτύξεις πλοίων και αεροσκαφών πρέπει να πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις αρχές της ΤΔΒΚ», υπογραμμίζει στη δήλωσή του ο αντιπρόεδρος του CHP.





1/ Yunanistan’ın Uluslararası hukuku ihlali ile oluşan durum yıllardır devam ediyor.

2/ Türkiye gerek Kıbrıs Adası’nda, gerekse Ege’de yaşanan ihlallere yönelik itirazlarını etkili ve yeterli seviyede gündeme getiremedi.

3/ Ama şimdi fiili bir durum var. Fiili duruma diplomatik… https://t.co/6QSIhYV15E — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) March 5, 2026



Πηγή: naftemporiki.gr