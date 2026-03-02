Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και με το χτύπημα ιρανικού drone σε Βρετανική Βάση, το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσον η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει επαρκή αντιεροππορική κάληψη. Ακολουθεί σχετική ανάλυση από το DefenceRedifined.





Επιλογές για αναχαίτιση εναέριων απειλών από την Κυπριακή Αεράμυνα:

BARAK-MX: Έως 100 km για εμπλοκή βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων τύπου cruise, αεροσκαφών ΜΕΑ class II,III

BUK M1-2: Έως 40 km για εμπλοκή πυραύλων τύπου cruise,…





Barak MX

Στην κορυφή της διάταξης βρίσκεται το σύστημα Barak MX, το οποίο προσφέρει δυνατότητα εμπλοκής στόχων σε αποστάσεις έως 100 χιλιομέτρων. Το ισραηλινής προέλευσης σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ) κατηγορίας II και III, αποτελώντας τη «μακρά ακτίνα» της κυπριακής αεράμυνας.

Buk M1-2

Σε επίπεδο μέσης εμβέλειας, το ρωσικής προέλευσης Buk M1-2 καλύπτει αποστάσεις έως 40 χιλιομέτρων, με δυνατότητα αναχαίτισης πυραύλων cruise και ΜΕΑ κατηγορίας II και III. Πρόκειται για κινητό σύστημα που μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτατα στο πεδίο.



Tor-M1

Για μικρότερες αποστάσεις, το Tor-M1 παρέχει προστασία έως 10 χιλιομέτρων, με δυνατότητα αντιμετώπισης πυραύλων cruise και drones κατηγορίας I, II και III, ενισχύοντας την άμυνα κρίσιμων υποδομών.



Othellos

Στην ενδιάμεση κατηγορία εντάσσεται το σύστημα Othellos, με εμβέλεια έως 20 χιλιομέτρων, το οποίο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ μέσης και μικρής εμβέλειας, ενισχύοντας τη συνοχή της αντιαεροπορικής κάλυψης.



Mistral 3

Τέλος, το φορητό σύστημα Mistral 3, με εμβέλεια έως 7 χιλιομέτρων, προσφέρει εγγύς προστασία έναντι αεροσκαφών και μη επανδρωμένων στόχων, αποτελώντας κρίσιμο στοιχείο άμεσης αντίδρασης.



Το σύστημα Κένταυρος



Την ίδια ώρα η Ελλάδα αποφάσισε να συνδράμει ενεργά στην ασφάλεια και άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Μετά από επικοινωνία του Πρωθυπουργού Κυριακου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στη Μεγαλόνησο η φρεγάτα HS Κίμων, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα εξοπλισμένη με το αντιεροπορικό σύστημα «Κένταυρος».

Η συνδυασμένη λειτουργία των παραπάνω συστημάτων συγκροτεί μια στρωματοποιημένη αντιαεροπορική άμυνα, από τη μεγάλη ακτίνα εμπλοκής έως την προστασία σημειακών στόχων. Σε συνθήκες αυξημένης απειλής, η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται μόνο από την εμβέλεια των πυραύλων, αλλά και από την ενοποίηση ραντάρ, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και από τον χρόνο αντίδρασης.



