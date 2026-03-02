Η Ελλάδα θα συνδράμει στην ασφάλεια της Κύπρου, κι όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αποστέλλεται ισχυρή στρατιωτική δύναμη στη Μεγαλόνησο.

«Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνομιλία προ ολίγου με τον κ. Χριστοδουλίδη. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον ομόλογό μου. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις, διαβεβαίωσα ότι η Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλει στην άμυνα της Κύπρου.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα Κίμων, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα "Κένταυρος". Καθώς επίσης αποστέλλονται στην κυπριακή δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16.

Επίσης για τον καλύτερο συντονισμό θα μεταβώ μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ αύριο στην Κύπρο», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά το τέλος της σύσκεψης που έλαβε χώρα στο υπουργείο.





Η κίνηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, μετά και τις επιθέσεις που δέχθηκε η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου από ιρανικά Shahed.





