Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απειλεί με σκληρά αντίποινα κατά της Χεζμπολάχ, μετά από πυρά προς το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η οργάνωση «θα πληρώσει βαρύ τίμημα». Κατονομάζει τον Γενικό Γραμματέα της Χεζμπολάχ, Naim Qassem, ως στόχο «προς εξουδετέρωση», υποστηρίζοντας ότι ενήργησε υπό πίεση του Ιράν και θα βρεθεί στα βάθη της κολάσεως.

Τονίζει ότι το Ισραήλ δεν θα επιστρέψει στους κανόνες εμπλοκής που ίσχυαν πριν από τις 7 Οκτωβρίου και ότι ο στρατός θα δράσει «με πλήρη ισχύ» για την προστασία των κατοίκων του Βορρά και όλων των πολιτών.

Παράλληλα, αναφέρει ότι, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Βενιαμήν Νετανιάχου και της πολιτικής ηγεσίας, ο Ισραηλινός Στρατός θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λέοντα», με ευρύτερο στόχο – όπως αναφέρεται – την αποδυνάμωση και ήττα του ιρανικού καθεστώτος και την εξουδετέρωση των δυνατοτήτων του..

ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול.



מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע.



לא נחזור לכללי הירי של לפני ה-7 באוקטובר… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 2, 2026



Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιτέθηκε πριν από λίγο με εστιασμένο τρόπο εναντίον ενός ανώτερου τρομοκράτη από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, σύμφωνα με την Ισραηλινή Αεροπορία.





צה"ל תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד, מחבל בכיר מארגון הטרור חיזבאללה בביירות, פרטים נוספים בהמשך. — Israeli Air Force (@IAFsite) March 2, 2026





IDF: Η Χεζμπολάχ μόλις έκανε ένα τεράστιο λάθος

Hezbollah just made a big mistake. pic.twitter.com/DELwKkzyc8 — Israel Defense Forces (@IDF) March 2, 2026

Νωρίτεραμ ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα που διεξήχθησαν στον Λίβανο κατά της λιβανικής φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μπορεί να διαρκέσουν "πολλές ημέρες".

«Εξαπολύσαμε μια επιθετική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό μερικές ώρες μετά τα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και στον νότιο Λίβανο που έγιναν σε αντίποινα στις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, προς το Ισραήλ.





In response to Hezbollah’s attacks against Israeli civilians tonight, Israel is striking Hezbollah targets.

Hezbollah, an Iranian proxy, is again preferring the Iranian regime’s interests over Lebanon and its people. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 2, 2026



Πανικός στον Λίβανο

Σημαντικοί φόβοι κυκλοφορίας δημιουργήθηκαν στο νότιο Λίβανο, χιλιάδες κάτοικοι προσπαθούν να μετακινηθούν βόρεια από φόβο για επιθέσεις της αεροπορίας





פקקי תנועה משמעותיים נוצרו בדרום לבנון, המוני תושבים מנסים לנוע צפונה מחשש לתקיפות חיל האוויר | תיעוד@migansh5 pic.twitter.com/7kaaA1n87F — כאן חדשות (@kann_news) March 2, 2026





