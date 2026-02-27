Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν έχει λάβει «οριστική απόφαση» σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Τέξας ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι πολύ ικανοποιημένος» από τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά το ότι (οι Ιρανοί) δεν θέλουν να μας δώσουν αυτό που πρέπει να έχουμε, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν «σήμερα».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ