Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περισσότερες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένονται σήμερα Παρασκευή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Τέξας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα.

Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα εν μέσω μιας μαζικής συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία στο Ιράν, αλλά μερικές φορές πρέπει.

Το Ομάν που μεσολαβεί στις συνομιλίες έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον σήμερα για συζητήσεις επί του θέματος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ