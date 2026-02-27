Καθώς οι κρίσιμες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εισήλθαν στον δεύτερο γύρο τους και η τεράστια συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να προειδοποιεί για δραστικές συνέπειες αν οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις.

Κατά συνέπεια, η ανησυχία κορυφώνεται για έναν πιθανό πόλεμο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, με τις πρεσβείες στην περιοχή να εκκενώνουν το προσωπικό τους και τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις καθώς η ένταση κλιμακώνεται.

Τη δυνατότητα αποχώρησης από το Ισραήλ ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ για το μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας τους καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Ιερουσαλήμ.

Διαβάστε επίσης: Ανοίγουν καταφύγια στο Ισραήλ - Ζητήθηκε από πολίτες να φύγουν από το Ιράν

«Εξουσιοδοτημένη αναχώρηση»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για «εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που δεν κρίνονται απολύτως απαραίτητοι για τη λειτουργία της πρεσβείας μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι αν θα παραμείνουν ή αν θα αποχωρήσουν προσωρινά από τη χώρα. Οι αμερικανικές αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες απειλές που οδήγησαν στη λήψη του μέτρου.

Πριν λίγες ημέρες, η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει την αποχώρηση του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία της και στη Βηρυτό, επικαλούμενη προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Σε εκείνη την περίπτωση, η οδηγία είχε πιο δεσμευτικό χαρακτήρα σε σχέση με την απόφαση που αφορά το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, και η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα (27/2) πως αποσύρει προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών λέει πως η δυνατότητα να παρασχεθεί βοήθεια στους Βρετανούς υπηκόους είναι αυτήν τη στιγμή εξαιρετική περιορισμένη, με την πρεσβεία να λειτουργεί εξ αποστάσεως, ενώ δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη προξενική υποστήριξη αυτοπροσώπως ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΕΞ Ελλάδας: Συνιστά αποφυγή επισκέψεων Ελλήνων πολιτών στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά το τελευταίο διάστημα τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει σχετικά ο απεσταλμένους του ΕΡΤΝews, Γιώργος Σιδέρης, τις τελευταίες ώρες πλέει στα ανοιχτά του Ισραήλ το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ, ενταγμένο στην δύναμη της CENTCOM, της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης.

Από εκεί μπορεί να επιχειρήσει τόσο με τα αεροσκάφη όσο και να προστατεύσει τον εναέριο χώρο με την δύναμη κρούσης που το συνοδεύει.

Μια άλλη εξέλιξη, η οποία δείχνει και την ετοιμότητα που επικρατεί στο Ισραήλ, είναι ότι ο δήμαρχος της Σέβα, στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι ανοίγει τα καταφύγια για τους πολίτες, εφόσον αυτό χρειαστεί, καθώς το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι αν δεχθεί επίθεση μπορεί να προχωρήσει σε μια κλιμάκωση που μπορεί να περιλαμβάνει και το Ισραήλ. Σε προηγούμενες εχθροπραξίες, υπενθυμίζεται ότι η Μπερ Σεβά και τα περίχωρα της είχαν πληγεί σημαντικά και κυρίως το νοσοκομείο Σορόκα.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος του ΕΡΤNews χαρακτηρίζει «αγκάθι» το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς φαίνεται είναι το μόνο στο οποίο η Τεχεράνη δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις μέχρι στιγμής, επικαλούμενη τη νόμιμη άμυνα τα χώρας και το δικαίωμα να διαθέτει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα σε βάθος στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ βλέπουν με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα και άρνηση το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το θέτουν στις συζητήσεις μαζί με το πυρηνικό πρόγραμμα και με άλλες αξιώσεις.

Διαβάστε επίσης: Ιράν: Η Βρετανία αποσύρει και αυτή προσωπικό λόγω της πιθανής σύγκρουσης

Στο Ισφαχάν μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σε εμπιστευτική έκθεση που έστειλε σήμερα (27/2) στα κράτη μέλη του αναφέρει ότι μέρος του πλέον εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν έχει αποθηκευτεί σε υπόγειο χώρο του ιρανικού πυρηνικού εργοστασίου στο Ισφαχάν.

Στην έκθεση απέκτησε πρόσβαση το πρακτορείο Reuters, το οποίο επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό καθαρότητας έως και 60%, ποσοστό που βρίσκεται κοντά στο 90% καθαρότητας που θεωρείται το ιδανικό επίπεδο καθαρότητας σε ισότοπο Ουρανίου-235 (U-235) για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Η είσοδος του υπόγειου συγκροτήματος χτυπήθηκε από τις στρατιωτικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο, αλλά η εγκατάσταση φαίνεται σε μεγάλο βαθμό άθικτη, τόνισαν διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται επίσης την εμπιστευτική έκθεση, οι συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη, ενώ επιβεβαιώνεται ότι ο επικεφαλής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, συμμετείχε στις ιρανοαμερικανικές συνομιλίες της 17ης και 26ης Φεβρουαρίου.

Ο ΔΟΑΕ καλεί παράλληλα το Ιράν να συνεργαστεί «εποικοδομητικά», απαντώντας επειγόντως στο αίτημα του Οργανισμού να επαληθεύσει όλες τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή

Οι επιπτώσεις ενός ακόμη πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επεκτείνονται σε όλες τις χώρες της περιοχής και όχι μόνο σε αυτές που εμπλέκονται άμεσα. Χώρες όπως ο Λίβανος, η Ιορδανία και το Ισραήλ, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και οποιαδήποτε νέα σύγκρουση θα έπληττε περαιτέρω τους ήδη χτυπημένους από την ανασφάλεια τουριστικούς προορισμούς τους.

Πηγή: ΕΡΤ