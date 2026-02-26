Ο επόμενος γύρος των τριμερών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι πολύ πιθανόν να διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι στις αρχές Μαρτίου, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση αυτή στην καθημερινή βραδινή του ομιλία και μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αφού ανακοίνωσε ότι η τριμερής συνάντηση μεταξύ της χώρας του, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις που έγιναν σήμερα με τους Αμερικανούς στη Γενεύη σημείωσαν πρόοδο. "Μετά τις σημερινές συναντήσεις, οι προετοιμασίες για την επόμενη τριμερή συνάντηση έχουν ήδη προχωρήσει περισσότερο. Πολύ πιθανόν, η επόμενη συνάντηση να διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συγκεκριμένα στο Αμπού Ντάμπι. Αναμένουμε η συνάντηση αυτή να γίνει στις αρχές Μαρτίου", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters