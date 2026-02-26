Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν για σήμερα, αφού καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σύντομα, αφού οι αντιπροσωπείες επιστρέψουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους για διαβουλεύσεις, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί, συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Λίγο νωρίτερα πάντως, ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την πρωινή διαπραγμάτευση.

Διαβάστε επίσης: Τεράστια πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή του Ιράν (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP