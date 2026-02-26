Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανικό συγκρότημα στη νότια ιρανική πόλη Αμπαντάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναφέρουν ότι οι αρχικές ενδείξεις δείχνουν πως το περιστατικό σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής πρώτων υλών πλαστικού.

Τα αίτια της πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα. 