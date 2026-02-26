Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανικό συγκρότημα στη νότια ιρανική πόλη Αμπαντάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναφέρουν ότι οι αρχικές ενδείξεις δείχνουν πως το περιστατικό σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής πρώτων υλών πλαστικού.
Τα αίτια της πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα.
🚨Iran: A large fire at a petrochemical plant in the industrial area of Abadan in southwestern Iran. pic.twitter.com/Rx64gViEb9— Raylan Givens (@JewishWarrior13) February 26, 2026
Un incendio masivo se desató hoy temprano en un almacén/planta petroquímica en la Ciudad Industrial de Abadán, al sur de Irán. Los videos muestran enormes llamas y una densa humareda negra. Se está combatiendo el incendio; el gobernador de Abadán afirma que ya está bajo control. https://t.co/YQ6yKYxA2e pic.twitter.com/F2phQqsmf9— Reportes de Guerra CL 🇨🇱 (@ReportGuerraCL) February 26, 2026