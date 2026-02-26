Un incendio masivo se desató hoy temprano en un almacén/planta petroquímica en la Ciudad Industrial de Abadán, al sur de Irán. Los videos muestran enormes llamas y una densa humareda negra. Se está combatiendo el incendio; el gobernador de Abadán afirma que ya está bajo control. https://t.co/YQ6yKYxA2e pic.twitter.com/F2phQqsmf9