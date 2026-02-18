Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Νατφτάλι Μπένετ, μιλώντας την Τρίτη στη Διάσκεψη των Προέδρων Μείζονων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων 2026 στην Ιερουσαλήμ, προειδοποίησε ότι η Τουρκία υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνιστά νέα στρατηγική απειλή για το Ισραήλ.

Ο Μπένετ χαρακτήρισε τον Ερντογάν «έναν εκλεπτυσμένο και επικίνδυνο αντίπαλο που θέλει να περικυκλώσει το Ισραήλ», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα «δεν πρέπει να κλείσει ξανά τα μάτια». Έκανε λόγο για τη διαμόρφωση ενός άξονα ανησυχίας στην περιοχή, συνδέοντας την Τουρκία, το Κατάρ και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα με τις πυρηνικές δυνατότητες του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εν λόγω συμμαχία επιχειρεί να υποκινήσει εχθρικότητα κατά του Ισραήλ, επηρεάζοντας ακόμη και τη Σαουδική Αραβία. «Ενώ ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πληρώνονται από το Κατάρ, το Κατάρ και η Τουρκία –που εδρεύει στη Συρία και με ισραηλινή συναίνεση στη Γάζα– τροφοδοτούν έναν νέο τερατώδη άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, παρόμοιο με τον ιρανικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη το Ισραήλ να κινηθεί ταυτόχρονα απέναντι στις απειλές από την Τεχεράνη και την Άγκυρα. «Αναδύεται μια νέα τουρκική απειλή. Πρέπει να δράσουμε με διαφορετικούς τρόπους, αλλά ταυτόχρονα, τόσο απέναντι στην απειλή από την Τεχεράνη όσο και απέναντι στην εχθρότητα από την Άγκυρα», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Μπένετ άσκησε κριτική στην τρέχουσα πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα είναι διχασμένη και ότι η ηγεσία έχει αποτύχει να την προστατεύσει. «Πρέπει να πω την αλήθεια: η σημερινή ηγεσία του Ισραήλ μας δίχασε και μας διχάζει περισσότερο από ποτέ», ανέφερε, ζητώντας νέα ηγεσία.

Κλείνοντας, διατύπωσε προσωπική δέσμευση για «ένα νέο κεφάλαιο» για το Ισραήλ. «Δεν θα επιτρέψω να συνεχίσει η ηγεσία που απέτυχε. Σκοπεύω να οδηγήσω το Ισραήλ στο επόμενο κεφάλαιο, πιο ισχυρό», είπε, τονίζοντας ότι μετά από τρεις δεκαετίες στην εξουσία και «τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του Ισραήλ», ένας ηγέτης οφείλει να γνωρίζει πότε πρέπει να αποχωρεί με αξιοπρέπεια.



Διαβάστε επίσης: Προειδοποίηση Ισραήλ: Παρακολουθούμε Αίγυπτο-Τουρκία για πυρηνικές φιλοδοξίες