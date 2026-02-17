Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος κάλεσε σε επιφυλακή για αυτό που περιέγραψε ως ενδεχόμενες πυρηνικές φιλοδοξίες περιφερειακών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος και η Τουρκία.

Ο Γιουβάλ Στάινιτς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της κρατικής εταιρείας αμυντικών και στρατιωτικών τεχνολογιών Rafael Advanced Defence Systems, δήλωσε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν και πιθανής κλιμάκωσης. Τόνισε ωστόσο αυτό που χαρακτήρισε «ευρύτερους περιφερειακούς κινδύνους».

Οι δηλώσεις του Στάινιτς έρχονται ενώ συνεχίζονται οι εντάσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενόψει της αναμενόμενης επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στη Γενεύη την Τρίτη. Παραμένουν ανησυχίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ο Στάινιτς ανέφερε: «Μια χώρα όπως το Ισραήλ πρέπει να ανησυχεί για τα πάντα και οφείλουμε να παρακολουθούμε στενά και άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν αναπτύσσουν κρυφά πυρηνικά όπλα».

Επανέλαβε τη διαχρονική θέση του Ισραήλ ότι ένα πυρηνικά οπλισμένο Ιράν θα αποτελούσε μεγαλύτερη απειλή από το υφιστάμενο πυραυλικό του οπλοστάσιο. «Θα προτιμούσα να ζω υπό την απειλή 10.000 βαλλιστικών πυραύλων παρά υπό την απειλή μίας και μόνο πυρηνικής βόμβας», είπε, αναφερόμενος στο Ιράν.

Ο Στάινιτς υποστήριξε επίσης ότι το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ «θα αναχαιτίσει οποιαδήποτε επίθεση».

Πρόσθεσε ότι αναμένει οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαδραματίσουν πιο ενεργό επιχειρησιακό ρόλο σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση, επισημαίνοντας τις αμερικανικές αεροπορικές βάσεις κοντά στο Ιράν και τα αεροπλανοφόρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξουδετέρωση πυραυλικών συστημάτων.



