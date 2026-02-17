Το Ιράν ενημέρωσε ότι θα υποβάλει εντός δύο εβδομάδων λεπτομερείς προτάσεις προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απομένουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

«Οι Ιρανοί είπαν ότι θα επανέλθουν εντός δύο εβδομάδων με λεπτομερείς προτάσεις» προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν στις θέσεις μας, δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ