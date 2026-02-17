Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, μεσολαβήτριας χώρας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χαιρέτισε την πρόοδο που σημειώθηκε στη δεύτερη σειρά συνομιλιών που έγιναν σήμερα στη Γενεύη.

Αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ είχαν σήμερα έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με σκοπό να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Αυτές οι «έμμεσες διαπραγματεύσεις (...) επέτρεψαν να επιτευχθεί καλή πρόοδος στον προσδιορισμό κοινών στόχων και τεχνικών ζητημάτων», έγραψε ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι στο X. «Πολλά απομένουν να γίνουν και τα μέρη έφυγαν με σαφείς στόχους για την επόμενη συνάντηση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε μετά το πέρας των συνομιλιών ότι Τεχεράνη και Ουάσινγκτον συμφώνησαν σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια πιθανή συμφωνία, χαρακτηρίζοντας τον νέο γύρο συνομιλιών ως «πιο εποικοδομητικό» από αυτόν που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία», σημείωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, αναγνωρίζοντας ότι «θα χρειαστεί χρόνος για να γεφυρωθεί» το χάσμα μεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών.

«Συμφωνήθηκε ότι και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την εργασία τους πάνω στα προσχέδια κειμένων», μετά τα οποία θα οριστεί «ημερομηνία για έναν τρίτο γύρο», πρόσθεσε.

Μιλώντας αργότερα στη Γενεύη, χαιρέτισε το άνοιγμα ενός «νέου παραθύρου ευκαιρίας» για μια διπλωματική διευθέτηση των εντάσεων με τις ΗΠΑ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ