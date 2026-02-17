Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι, ανακοίνωσε λίγο πριν τις 15:00 ώρα Κύπρου ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και μια πηγή εντός της ρωσικής ομάδας.

«Ξεκινάμε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερή μορφή: Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ με ανάρτηση στο Facebook.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη για να αρχίσουν σήμερα, μαζί με μια αμερικανική αντιπροσωπεία, νέα σύνοδο συνομιλιών και να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ