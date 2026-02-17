Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Το γενικό επιτελείο του Κιέβου πρόσθεσε σε ανακοίνωση ότι το πλήγμα στο διυλιστήριο, το οποίο χαρακτήρισε μια από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία, έχει προκαλέσει πυρκαγιά.

Οι ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Ίλσκι μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε δεξαμενή με πετρελαϊκά προϊόντα.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Ουκρανία επανέλαβε τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έως τώρα δεν έχουν αποδώσει απτά αποτελέσματα.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ