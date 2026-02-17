Για πρώτη φορά από την έναρξη του σκανδάλου Επστάιν, οι αρχές βάζουν στο στόχαστρο ένα ράντζο που είχε ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας στο Νέο Μεξικό για το οποίο υπήρχαν καταγγελίες για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών, ακόμα και για πτώματα θαμμένα στις εκτάσεις γης που το περιβάλουν.

Η κυβέρνηση του Νέου Μεξικού ενέκρινε νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την έναρξη ενδελεχούς έρευνας για το τι συνέβαινε στο «Ράντσο Ζορό», γνωστό στις αρχές ήδη από το 1996, όταν είχε γίνει καταγγελία για τον βιασμό ανήλικης κοπέλας, η οποία ωστόσο δεν ερευνήθηκε επαρκώς ποτέ.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν κατείχε την τεράστια έκταση του ράντσου- 1.200 στρέμματα - στην έρημο της Σάντα Φε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι τον θάνατό του, το 2019.

Το ανώνυμο email για τα πτώματα κοριτσιών



Η Επίτροπος Γης της Πολιτείας του Νέου Μεξικού, Στέφανι Γκαρσία Ρίτσαρντ, κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές υπηρεσίες δικαιοσύνης να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για το ράντσο, μετά από ένα ανώνυμο email που αποκαλύθφηκε πρόσφατα στα αρχεία Επστάιν.

Το email στάλθηκε για πρώτη φορά σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή τον Νοέμβριο του 2019 (τρεις μήνες μετά τον θάνατο του Επστάιν, τον Αύγουστο του 2019), τον Εντουαρντ - Εντι- Άραγκον, και ανέφερε ότι τα πτώματα δύο ξένων (αλλοδαπών) κοριτσιών είναι θαμμένα σε λόφους κοντά στο ακίνητο.

Σύμφωνα με τον αποστολέα, που λέει ότι ήταν πρώην εργαζόμενος στο ράντσο, τα κορίτσια στραγγαλίστηκαν κατά την διάρκεια του σεξ και θάφτηκαν με συνοπτικές διαδικασίες στην έκταση του ράνστου, «με εντολή του Επστάιν και της Μαντάμ Γκ.», αναφορά πιθανότατα στην Γκιλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη σε 20 χρόνια κάθειρξη, συνεργό του Επστάιν.









Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από τα αρχεία Επστάιν, στο ράντσο Ζορό «σύχναζαν» ισχυροί άνδρες, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην κυβερνήτη της πολιτείας για να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες ανηλίκων του κυκλώματος του χρηματιστή. Ο ίδιος ο Έπσταϊν είχε μάλιστα δηλώσει ότι σκόπευε εκεί «να διαδώσει το DNA του σε όλη την ανθρώπινη φυλή», αφήνοντας έγκυες όσο το δυνατόν περισσότερες κοπέλες.

Για χρόνια, ο Έπσταϊν κακοποιούσε έφηβες και νεαρές γυναίκες σε αυτό το ράντσο «ατιμώρητα», σύμφωνα με μαρτυρίες αρκετών γυναικών, που περιέγραψαν λεπτομερώς τη φρίκη που επικρατούσε σε αυτή την απομονωμένη έκταση γης.

Οι αρχές έψαξαν πολλά από τα άλλα ακίνητα του Έπσταϊν όλα αυτά τα χρόνια - την οικία του στη Νέα Υόρκη, το ιδιωτικό νησί της Καραϊβικής, το κτήμα του στο Παλμ Μπιτς και το διαμέρισμά του στο Παρίσι - αλλά μέχρι τώρα δεν είχε γίνει καμία ομοσπονδιακή έρευνα στο ράντσο.

Οι φωτογραφίες των αρχείων του Έπσταϊν που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα προσφέρουν σπάνιες εικόνες από τη ζωή στο ράντσο: την γιγάντια έπαυλη του Έπσταϊν, τους στάβλους, καθώς και τον ίδιο τον χρηματιστή στη γη του με τα σκυλιά του.

Άλλες εικόνες δείχνουν νεαρές γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα είναι κρυμμένα, να ιππεύουν άλογα, να εξασκούνται στην τοξοβολία και τη σκοποβολή.

Στις φωτογραφίες εμφανίζονται επίσης αρκετοί διάσημοι άνδρες, ανάμεσά τους ο διάσημος γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι και ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν. Κανένας από τους δύο έχουν κατηγορηθεί για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

«Αυτή η γη αναμφίβολα χρησιμοποιήθηκε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του Έπσταϊν και των συνεργατών του και σήμερα λάβαμε μέτρα για να πάρουμε πίσω αυτή τη δημόσια γη», είχε δηλώσει το 2019 η Στέφανι Γκαρσία Ρίτσαρντ, επίτροπος δημόσιας γης της πολιτείας

Η Ρίτσαρντ δήλωσε στον Guardian ότι τα 1.200 στρέμματα του ράντσου έχουν έκτοτε χωριστεί σε δύο αγροτεμάχια. Το ένα, είπε, έχει εξεταστεί για διάφορες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας περιοχής καταφυγίου άγριας ζωής.

Ωστόσο, σε μία σοκαριστική δήλωση, είπε ότι σε αυτή την έκταση πιθανόν υπάρχει ένας «χώρος μνήμης για κορίτσια και γυναίκες που υπέστησαν κακό στο ράντσο».

Το δεύτερο μέρος του ράντζου παραμένει ενοικιάσιμο.



