Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον κατηγόρησε χθες Δευτέρα, σε συνέντευξή της στο BBC, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ενορχήστρωσε επιχείρηση "συγκάλυψης" σχετικά με τα αρχεία που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν .

«Δημοσιεύστε αυτά τα αρχεία. Τρενάρουν», δήλωσε η Κλίντον απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, πριν από την εμφάνισή της ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου για το θέμα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με τον αποθανόντα Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή το 2019.

Ο σύζυγος της Χίλαρι Κλίντον, ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον (1993-2001), εμφανίζεται τακτικά σε αυτά τα αρχεία, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο στοιχεία ότι το ζευγάρι εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες.

Οι Κλίντον έχει προγραμματιστεί να καταθέσουν κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον μιας επιτροπής του Κογκρέσου. Η επιτροπή θέλει να ακούσει τον πρώην πρόεδρο λόγω της φιλίας του με τον Έπστιν και την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για όσα γνωρίζει για τους δεσμούς μεταξύ του συζύγου της και του χρηματιστή.

«Θα πάμε, αλλά πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει δημοσίως», δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον στο BBC. «Θέλω όλοι να αντιμετωπίζονται ισότιμα», πρόσθεσε. Η ίδια θα καταθέσει στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ ο σύζυγός της στις 27.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι αυτή και ο σύζυγός της «δεν έχουν τίποτα να κρύψουν». «Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα την πλήρη δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων», επανέλαβε. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν άλλα έγγραφα προς δημοσιοποίηση. Ωστόσο, ορισμένα μέλη του Κογκρέσου πιστεύουν ότι το υπουργείο έχει επιλέξει να μην αποκαλύψει ορισμένα εσωτερικά κυβερνητικά υπομνήματα και emails.

Για την Κλίντον, η έρευνα των Ρεπουμπλικανών με στόχο την ίδια αποσκοπεί να απομακρύνει την προσοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου το όνομα εμφανίζεται επίσης επανειλημμένα στα αρχεία.

"Κοιτάξτε αυτό το λαμπερό πράγμα. Θα έχουμε τους Κλίντον, ακόμη και την Χίλαρι Κλίντον, η οποία δεν έχει γνωρίσει ποτέ αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε.

Ο πρόεδρος Τραμπ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση και ισχυρίστηκε το βράδυ της Δευτέρας ότι έχει «αθωωθεί πλήρως».

Η απλή αναφορά του ονόματος ενός ατόμου στα αρχεία Έπστιν δεν υπονοεί καμία αδικοπραγία εκ μέρους του. Ωστόσο, τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν αποκαλύπτουν τις διασυνδέσεις μεταξύ του αποθανόντα χρηματιστή ή των συνεργατών του και ορισμένων προσώπων που συχνά υποβάθμισαν ή ακόμη και αρνήθηκαν την ύπαρξη τέτοιων σχέσεων.

Ο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος ταξίδεψε αρκετές φορές με το ιδιωτικό τζετ του Τζέφρι Έπστιν και φωτογραφήθηκε μαζί του πολλές φορές, δήλωσε το 2019 ότι δεν του είχε μιλήσει για πάνω από μια δεκαετία. Ο πρώην πρόεδρος έχει επίσης αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπστιν και δεν αντιμετωπίζει νομικές συνέπειες για τη σχέση του μαζί του.

Η Χίλαρι Κλίντον έχει δηλώσει ότι δεν είχε καμία σημαντική αλληλεπίδραση με τον Έπστιν, δεν πέταξε ποτέ με το αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκε ποτέ το νησί του.

Σε συνέντευξή της στο BBC, παραδέχτηκε ότι συνάντησε «σε μερικές περιπτώσεις» την Γκίλεν Μάξγουελ, την πρώην σύντροφο του Έπστιν, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τράφικινγκ ανηλίκων για λογαριασμό του.

Ο Τόμας Πρίτσκερ, εκτελεστικός πρόεδρος του ξενοδοχειακού ομίλου Hyatt, παραιτήθηκε εξαιτίας των σχέσεών του με τον Έπστιν

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του αμερικανικού ξενοδοχειακού ομίλου Hyatt Τόμας Πρίτσκερ παραιτήθηκε χθες, Δευτέρα, αφού έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψαν τις επαφές του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Ο 75χρονος δισεκατομμυριούχος κληρονόμος αναφέρει σε δήλωσή του ότι αποφάσισε να αποσυρθεί έπειτα από συζητήσεις με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Πρίτσκερ διατήρησε επαφές με τον Τζέφρι Έπστιν πολύ μετά το 2008 και την πρώτη καταδίκη του χρηματιστή για εξώθηση ανηλίκων στην πορνεία.

Ο Τζέφρι Έπστιν άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης ενώ περίμενε να δικαστεί για σεξουαλικό τράφικινγκ ανηλίκων.

«Μια χρηστή διαχείριση (...) σημαίνει να προστατεύω τον Hyatt, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σχέσεών μου με τον Τζέφρι Έπστιν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, για τις οποίες μετανιώνω βαθιά», αναφέρει ο Πρίτσκερ σε ανακοίνωσή του που αναδημοσιεύθηκε από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τράφικινγκ ανηλίκων για λογαριασμό του Έπστιν.

«Επέδειξα τρομερά κακή κρίση διατηρώντας επαφή μαζί τους και δεν υπάρχει δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν πήρα νωρίτερα αποστάσεις. Καταδικάζω τις πράξεις και τη ζημιά που προκλήθηκε από τον Έπστιν και την Μάξγουελ και αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τον πόνο που προκάλεσαν στα θύματά τους».

Χωρίς να αναφέρει τον Έπστιν, ο όμιλος Hyatt δήλωσε απλώς με ανακοίνωσή του ότι ο Πρίτσκερ αποσύρεται από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ότι δεν θα είναι υποψήφιος για να εκλεγεί στο συμβούλιο κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που είναι προγραμματισμένη για το Μάιο.

Έγγραφα, που δημοσιοποιήθηκαν στη διάρκεια των ερευνών σχετικά με τον Έπστιν, έδειξαν ότι ο Πρίτσκερ παρέμεινε σε τακτική επαφή με τον Έπστιν στη διάρκεια των ετών. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρονολογείται από το 2018 και στην οποία ο Έπστιν ζητούσε από τον Πρίτσκερ να τον βοηθήσει να κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία για μια γυναίκα που θα ταξίδευε στην Ασία.

Η γυναίκα αυτή είχε πει στον Πρίτσκερ ότι «θα προσπαθούσε να βρει μια νέα φιλεναδούλα για τον Τζέφρι», στο οποίο ο Πρίτσκερ απάντησε: «Η Δύναμη ας είναι μαζί σας».

Η αναφορά του ονόματος ενός προσώπου στον φάκελο Έπστιν δεν σημαίνει εκ των προτέρων πως το εν λόγω πρόσωπο έχει κάνει κάποια μεμπτή πράξη. Όμως τα εκατομμύρια των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη δείχνουν τουλάχιστον σχέσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία Έπστιν ή με το περιβάλλον του.

Έτσι πολλές προσωπικότητες που αναφέρονται σ' αυτό τον φάκελο έχουν παραιτηθεί από τα καθήκοντά τους μετά τη δημοσιοποίησή του. Την περασμένη εβδομάδα, η επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Goldman Sachs Κάθριν Ρούμελερ παραιτήθηκε επίσης λόγω των σχέσεών της με τον Έπστιν.

Ο πατέρας του Πρίτσκερ, ο Τζέι Πρίτσκερ, δημιούργησε την αλυσίδα ξενοδοχείων Hyatt αρχίζοντας τη δεκαετία του 1950 από ένα και μόνο ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες. Η οικογένεια εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στην εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-AFP