Ρώσοι και ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη για να αρχίσουν σήμερα, μαζί με μια αμερικανική αντιπροσωπεία, νέα σύνοδο συνομιλιών και να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες.

Η ομάδα των ρώσων διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον εθνικιστή ιστορικό και πρώην υπουργό Πολιτισμού Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, προσγειώθηκε γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη, σύμφωνα με πηγή στους κόλπους αυτής της αντιπροσωπείας.

Η ουκρανική ομάδα έφθασε χθες στη Γενεύη, είχε γνωστοποιήσει χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πριν αρχίσουν αυτές οι νέες συνομιλίες, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν περισσότερα από 150 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, την Κριμαία και την Αζοφική Θάλασσα.

Τα δύο μέρη εργάζονται στη βάση του αμερικανικού σχεδίου που παρουσιάσθηκε πριν από μήνες. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει το Κίεβο σε εδαφικές παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά του, βρίσκεται στο κέντρο των συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν κυρίως όσον αφορά την τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα ζητάει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να επιτύχει μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε με τη μαζική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

«Η Ουκρανία καλά θα κάνει να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και μάλιστα γρήγορα», επανέλαβε χθες το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου.

Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε πάνω από 150 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν πάνω από εκατόν πενήντα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα περισσότερα από τα οποία κατευθύνονταν σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, μόλις μερικές ώρες πριν από την επανέναρξη στη Γενεύη των συνομιλιών μεταξύ ομάδων διαπραγματευτών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας της (σ.σ. 16ης προς) 17η Φεβρουαρίου, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 151 εναέρια drones», συμπεριλαμβανομένων 38 στους αιθέρες της Κριμαίας, 50 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και 29 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα, εξήγησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Παράλληλα, οι αρχές στην περιφέρεια Κρασναντάρ ανέφεραν λίγο μετά τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι και ότι δεξαμενή καυσίμων υπέστη ζημιές, διαβεβαιώνοντας πάντως πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ αναφέρθηκε σε «μια από τις πιο μακράς διάρκειας επιδρομές πρόσφατα», διευκρινίζοντας ότι «καταρρίφθηκαν πάνω από 24 drones» γύρω από την πόλη κι ότι υπάρχουν τραυματίες, ανάμεσά τους 9χρονο αγόρι.

Οι επιδρομές καταγράφτηκαν καθώς αντιπροσωπείες της Μόσχας, του Κιέβου και της Ουάσιγκτον συναντώνται αργότερα σήμερα για συνομιλίες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος που σε λίγες ημέρες συμπληρώνει τέσσερα χρόνια.

