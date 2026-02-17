Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με την Κούβα, καθώς το νησί αντιμετωπίζει συνθήκες παράλυσης εν μέσω πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από τον Λευκό Οίκο.

«Η Κούβα αυτή τη στιγμή είναι ένα αποτυχημένο κράτος και δεν έχουν ούτε καν καύσιμα αεροσκαφών για να απογειωθούν τα αεροπλάνα. Έχουν μπλοκάρει τον διάδρομο προσγείωσης», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους εντός του Air Force One.

«Μιλάμε με την Κούβα αυτή τη στιγμή, και ο Μάρκο Ρούμπιο μιλά επίσης με την Κούβα, και θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν μια συμφωνία, γιατί πρόκειται για μια ανθρωπιστική — είναι πραγματικά μια ανθρωπιστική απειλή», πρόσθεσε.





Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τα δρομολόγιά τους προς την Κούβα, καθώς οι κυρώσεις στο πετρέλαιο της Αβάνας απειλούν τα διεθνή ταξίδια, τις ιατρικές υπηρεσίες και τον τουρισμό της χώρας. Η Κούβα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις πετρελαϊκές μεταφορές από τη Βενεζουέλα, οι οποίες πλέον έχουν διακοπεί μετά τη σύλληψη του ηγέτη του καθεστώτος, Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ περιορίζει το εμπόριο με την Κούβα, επικαλούμενη τους στενούς δεσμούς της με το Ιράν, τη Ρωσία και την Κίνα ως λόγους για την παύση, με στόχο την ανατροπή του σημερινού καθεστώτος. Ο Λευκός Οίκος έχει απειλήσει να τιμωρήσει οποιαδήποτε χώρα που πουλά άμεσα ή έμμεσα, ή με οποιονδήποτε τρόπο παρέχει, πετρέλαιο στην Κούβα.

Την περασμένη Πέμπτη, το Μεξικό έστειλε δύο πλοία με 800 τόνους βοήθειας στο νησί και σχεδιάζει να αποστείλει επιπλέον φορτία, σε μια προσπάθεια στήριξης του πληθυσμού που βρίσκεται σε δεινή ανάγκη πόρων.

«Έχουμε πολλούς σπουδαίους Κουβανοαμερικανούς και θα είναι πολύ χαρούμενοι όταν μπορέσουν να επιστρέψουν και να πουν ένα “γεια” στους συγγενείς τους και να κάνουν πράγματα που θα έπρεπε να τους είχαν επιτραπεί εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο πρόεδρος τη Δευτέρα.

«Με ενδιαφέρουν πολύ οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ και που αντιμετωπίστηκαν τόσο άσχημα από τον Κάστρο και τις κουβανικές αρχές· τους φέρθηκαν φρικτά. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Αλλά η Κούβα και εμείς μιλάμε. Στο μεταξύ, υπάρχει εμπάργκο. Δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει τίποτα», συνέχισε.



Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Αμερικανός δεύτερης γενιάς κουβανικής καταγωγής, ηγείται αυτή τη στιγμή των συνομιλιών με αξιωματούχους στην Αβάνα και δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg ότι μία πιθανή οδός προόδου θα μπορούσε να βασιστεί σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Ο Τραμπ τη Δευτέρα απέφυγε να στηρίξει ανοιχτά ένα ενδεχόμενο «takeover» παρόμοιο με εκείνο της Βενεζουέλας, αλλά σημείωσε ότι αν εξέταζε ένα τέτοιο μέτρο, «δεν θα ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί».

Ωστόσο, ξένοι ηγέτες παραμένουν επικριτικοί απέναντι στον τρέχοντα πετρελαϊκό αποκλεισμό, ο οποίος έχει παραλύσει την καθημερινή λειτουργία στο νησί εν μέσω πολιτικών εντάσεων.



«Με ένα ψευδές και ατεκμηρίωτο πρόσχημα, που προωθείται από όσους ασκούν πολιτική και πλουτίζουν εις βάρος των δεινών του λαού μας, ο Πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να στραγγαλίσει την κουβανική οικονομία, επιβάλλοντας δασμούς σε χώρες που, ασκώντας την κυριαρχία τους, εμπορεύονται πετρέλαιο με την #Κούβα…», έγραψε ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τον περασμένο μήνα.

«Αυτό το νέο μέτρο αποδεικνύει ξεκάθαρα τη φασιστική, εγκληματική και γενοκτονική φύση μιας κλίκας που έχει σφετεριστεί τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού για καθαρά προσωπικούς σκοπούς», πρόσθεσε στη συνέχεια.



