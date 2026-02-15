Ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σειράς αποκαλύψεων που αφορούν την προσπάθειά του να υπονομεύσει τον Πάπα Φραγκίσκο, με την υποστήριξη του Τζέφρι Έπσταϊν, που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με το CNN, τα μηνύματα που αντάλλαξαν το 2019, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύπτουν τις στρατηγικές του Μπάνον, με στόχο να «καταρρίψει» τον Πάπα, τον οποίο θεωρούσε μεγάλο του αντίπαλο.

Ο Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε διατυπώσει έντονη κριτική κατά του Πάπα Φραγκίσκου, τον οποίο θεωρούσε εχθρό του εθνικιστικού και λαϊκιστικού κινήματος που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η στρατηγική του φαινόταν να βασίζεται στην ενίσχυση της πολιτικής του κίνησης με τη βοήθεια του Έπσταϊν, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε στην καλλιέργεια υποστηρικτών για την πολιτική του.

Επικοινωνούσε με τον Έπσταϊν

Στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικάνικο υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτεται πως ο Στιβ Μπάνον επικοινωνούσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επιθυμώντας να ενορχηστρώσουν μία εκστρατεία για την υπονόμευση του ποντίφικα.

Ειδικότερα, ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως συζητούσε στρατηγικές με τον, καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, Τζέφρι Επστάιν κατά του Πάπα Φραγκίσκου, με τον πρώτο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ελπίζει να «καταστρέψει» τον ποντίφικα.

Μηνύματα που αντάλλαξαν το 2019, τα οποία κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο μήνα, αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον προσέγγισε τον χρηματιστή στην προσπάθειά του να υπονομεύσει τον πρώην ποντίφικα, μετά την αποχώρηση του από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Γιατί ο Μπάνον ασκούσε κριτική στον πάπα Φραγκίσκο

Ο Μπάνον είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Πάπα Φραγκίσκο, τον οποίο θεωρούσε αντίπαλο της «κυριαρχικής» του οπτικής, ενός είδους εθνικιστικού λαϊκισμού που εξαπλώθηκε στην Ευρώπη το 2018 και το 2019. Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται να δείχνουν ότι ο Επστάιν βοηθούσε τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ να αναπτύξει το κίνημά του. «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο», έγραψε ο Μπάνον στον Επστάιν τον Ιούνιο του 2019. «Τους Κλίντον, τον Σι Τζινπίνγκ, τον Φραγκίσκο, την ΕΕ, όλους φίλε», πρόσθεσε.

Ο Πάπας Φραγκίσκος αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του εθνικιστικού κινήματος Μπάνον. Το 2018, ο πρώην σύμβουλος Τραμπ χαρακτήρισε - σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Spectator - τον Φραγκίσκο ως «απεχθή», κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει τις «παγκόσμιες ελίτ». Μάλιστα, φέρεται να προέτρεψε τον Ματέο Σαλβίνι, νυν αντιπρόεδρο της Ιταλίας, να «επιτεθεί» στον ποντίφικα.

Η Ρώμη και το Βατικανό ήταν σημαντικά για τις βλέψεις του Μπάνον, όπως περιγράφει σχετικά το CNN. Χαρακτηριστικά, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ δημιούργησε γραφείο στη Ρώμη όταν διηύθυνε το Breitbart News και συμμετείχε σε προσπάθειες να δημιουργήσει μια «σχολή μονομάχων» για την υπεράσπιση των ιουδαϊο-χριστιανικών αξιών κοντά στην Αιώνια Πόλη.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, από την άλλη, ήταν αντίβαρο στην κοσμοθεωρία Τραμπ, επικρίνοντας έντονα τον εθνικισμό και προωθώντας την υπεράσπιση των μεταναστών ως χαρακτηριστικό της παποσύνης του. Τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Μπάνον έστειλε μηνύματα στον Έπστάιν αρκετές φορές στην προσπάθειά του να υπονομεύσει τον Πάπα.

Τι αναφέρονται στα μηνύματα Έπσταϊν - Μπάνον για τον Πάπα Φραγκίσκο

Στα μηνύματα αυτά, ο Μπάνον αναφέρεται στο βιβλίο In the Closet of the Vatican (2019) του Γάλλου δημοσιογράφου Φρεντερίκ Μαρτέλ, το οποίο αποκαλύπτει μυστικά και υποκρισίες σε υψηλά επίπεδα της εκκλησίας. Ο Μαρτέλ ισχυρίζεται ότι το 80% του κλήρου στο Βατικανό είναι ομοφυλόφιλοι, ενώ κρατούν τη σεξουαλικότητά τους μυστική.

Η αναφορά του Μπάνον στο βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου Φρεντερίκ Μαρτέλ, «In the Closet of the Vatican», το οποίο αποκάλυψε φήμες για τη σεξουαλικότητα των ιερωμένων του Βατικανού, φαίνεται να έχει προκαλέσει ακόμα περισσότερη ένταση στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο Μπάνον φέρεται να συζητούσε με τον Έπσταϊν την ιδέα να μετατραπεί το βιβλίο σε ταινία, προσφέροντας μάλιστα στον καταδικασμένο παιδόφιλο την εκτελεστική παραγωγή.

Ωστόσο, ο χρηματιστής δεν φαίνεται να αποδέχτηκε την πρόταση και φαίνεται να ρωτά για το αν ο Μπάνον θα γυρίσει ταινία για τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι. Ο Μαρτέλ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί συμφωνία για ταινία, καθώς τα δικαιώματα ήταν στα χέρια του εκδότη του. Ο Μαρτέλ πιστεύει ότι ο Μπάνον ήθελε να «εκμεταλλευτεί» το βιβλίο εναντίον του Πάπα Φραγκίσκου.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι στις 1 Απριλίου 2019, ο Έπσταϊν έστειλε στον εαυτό του άρθρο για το In the Closet of the Vatican και αργότερα έστειλε στον Μπανον ένα άρθρο με τίτλο «Πάπας Φραγκίσκος ή Στιβ Μπάννον; Οι Καθολικοί πρέπει να επιλέξουν», στο οποίο ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ απάντησε «εύκολη επιλογή».

Σημείο έντονων αντιπαραθέσεων

Το θέμα της ομοφυλοφιλίας στην Εκκλησία έχει γίνει σημείο έντονων αντιπαραθέσεων, καθώς για ορισμένους συντηρητικούς, αποτελεί απόδειξη μιας συστημικής κρίσης εντός της Εκκλησίας. Ορισμένοι συνδέουν το ζήτημα με τα εκτεταμένα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν ταλανίσει την Καθολική Εκκλησία τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί και ερευνητές θεωρούν επιστημονικά ανακριβές την εξίσωση της σεξουαλικότητας με τη σεξουαλική κακοποίηση.

Σημειώνεται ότι ο βιογράφος του Πάπα, Όστεν Ιβερειγκ, δήλωσε ότι ο Μπάνον πίστευε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το βιβλίο για να εκθέσει και να πλήξει τον Πάπα Φραγκίσκο, ισχυριζόμενος ότι «καθαρίζει» την εκκλησία. Τα μηνύματα αυτά δείχνουν επίσης ότι ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ επικοινωνούσε με τον Έπσταϊν αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα ανηλίκων και λίγο πριν τη σύλληψή του για διακίνηση ανηλίκων.

Πηγή: Πρώτο Θέμα