Ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταϊν το 2019, συνεχίζει να προκαλεί έντονες αμφισβητήσεις και συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ το επίσημο αφήγημα αναφέρει ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση και περίμενε τη δίκη του για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, το νέο κύμα αποκαλύψεων και στοιχείων που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενισχύει τις υποψίες ότι πίσω από τον θάνατό του κρύβεται κάτι πιο σκοτεινό.

Μία από τις πιο ανατρεπτικές αποκαλύψεις που ήρθαν στην επιφάνεια είναι η καταγραφή ενός «πορτοκαλί φλας», το οποίο εμφανίζεται σε βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του Έπσταϊν στο Μεταναστευτικό Κέντρο Διοικητικών Φυλακών (MCC) στη Νέα Υόρκη. Το βίντεο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στα τελευταία έγγραφα που κυκλοφόρησαν από τις υπηρεσίες, δείχνει μια «θολή» φιγούρα με πορτοκαλί ρούχα να κινείται προς την περιοχή του κελιού του Έπσταϊν, μια ώρα πριν από την ανακάλυψη του πτώματος του.

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που φορούσε ντυμένος στα πορτοκαλί, και πώς βρέθηκε να πλησιάζει το κελί του Έπσταϊν, ενώ οι κρατούμενοι εκείνη την ώρα έπρεπε να είναι ήδη κλειδωμένοι στα κελιά τους για τη νύχτα. Οι φυλακισμένοι φορούν πορτοκαλί ρούχα, αλλά η ώρα της εμφάνισης του «φλας» είναι κρίσιμη, καθώς είναι 10:39 μ.μ., και λιγότερο από οκτώ ώρες αργότερα, ο 66χρονος Έπσταϊν θα βρισκόταν νεκρός στο κελί του.

Αυτό το μυστήριο είναι μόνο ένα από τα πολλά που συνεχίζουν να εγείρουν αμφιβολίες για την επίσημη γραμμή περί αυτοκτονίας. Η φράση «flash of orange» έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και νέα ερωτήματα γύρω από το θάνατο του Έπσταϊν, που παραμένει ανοιχτό ζήτημα.

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία: Στρατηγική κάλυψη ή λάθη;

Οι νέες αποκαλύψεις δεν περιορίζονται μόνο στο βίντεο, αλλά και σε έγγραφα που δείχνουν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ήδη ετοιμάσει μια επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Έπσταϊν, ώρες πριν αυτός ανακαλυφθεί νεκρός. Αυτή η σύμπτωση έχει ενισχύσει τις θεωρίες περί οργανωμένης κάλυψης του εγκλήματος, με τον αρμόδιο υπεύθυνο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για «τυπογραφικό λάθος». Ωστόσο, η αντίφαση αυτή πυροδότησε ακόμα περισσότερες υποψίες ότι ο Έπσταϊν, ήταν θύμα σχεδιασμένης εξόντωσης.

Στην ίδια γραμμή, τα έγγραφα φανερώνουν ότι υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των δικηγόρων του Έπσταϊν και των αρχών για μια πιθανή συμφωνία συνεργασίας, όπου ο Έπσταϊν θα μπορούσε να καταδείξει άλλους υπεύθυνους σε αντάλλαγμα μια μειωμένη ποινή. Ο φόβος ότι ο Έπσταϊν μπορεί να αποκάλυπτε ονόματα ισχυρών ατόμων που εμπλέκονταν σε εγκληματικές δραστηριότητες φαίνεται να τρομοκράτησε όσους είχαν συμφέρον να τον σιωπήσουν.

Επιπλέον, τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι υπήρξε πιθανή σύνδεση του Έπσταϊν με ρωσικές εγκληματικές οργανώσεις και ότι ίσως να χρησιμοποιούσε τις σχέσεις του για να συγκεντρώσει πληροφορίες εκβιασμού για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η σχέση του Έπσταϊν με ισχυρούς πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες του κόσμου, που συχνά εκφοβίζονταν με την απειλή των αποκαλύψεών του, ενισχύει τη θεωρία ότι ο θάνατός του ήταν μέρος ενός στρατηγικού σχεδίου για να αποφευχθεί η πλήρης αποδόμηση ενός εκτεταμένου δικτύου.

Οι τελευταίες ώρες του Έπσταϊν: Από τη φυλακή στον θάνατο

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά έγγραφα, η τελική πορεία του Έπσταϊν από την άφιξή του στις φυλακές της Νέας Υόρκης μέχρι το θάνατό του περιλάμβανε πολλές ανατροπές. Η καθυστέρηση της δίκης του και η αντιμετώπιση των αυξημένων πιέσεων του κατηγορούμενου χρηματοδότη δημιουργούσαν μια τεταμένη ατμόσφαιρα:

6 Ιουλίου 2019: Η σύλληψη του Έπσταϊν από το FBI μετά από πτήση από το Παρίσι, με την κράτησή του σε φυλακή της Νέας Υόρκης, τη Μεταναστευτική Διοικητική Φυλακή (MCC), την οποία χαρακτηρίζουν όλοι ως υπερπλήρη και κακοσυντηρημένη.

10 Ιουλίου: Ο Έπσταϊν αρνείται τις κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και συνωμοσία και τοποθετείται στην Ειδική Μονάδα Κατοικίας λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του.

23 Ιουλίου: Έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας, ο Έπσταϊν τοποθετείται σε παρακολούθηση αυτοκτονίας, αφού εντοπίζεται ημιθανής στο κελί του με ένα πορτοκαλί σχοινί γύρω από το λαιμό του.

Η καταγραφή της ημέρας της αυτοκτονίας του, 9 Αυγούστου, ξεκινά με την απομάκρυνση του συγκρατούμενού του, Εφραίμ Ρέγιες, και τον Έπσταϊν να μένει μόνος, παρά τις προειδοποιήσεις για την ασφάλειά του. Αν και οι φύλακες όφειλαν να ελέγχουν το κελί του κάθε 30 λεπτά, υπήρξαν πολλές παραλείψεις, με την πιο σημαντική να αφορά την αδυναμία καταγραφής των ελέγχων, καθώς δύο κάμερες ασφαλείας δεν λειτουργούσαν.

Ένα παράξενο «φλας» και οι ανησυχίες για τη σκηνή του θανάτου

Το μυστήριο εντείνεται από την καταγραφή της 10:39 μ.μ., όπου εμφανίζεται μια θολή φιγούρα πορτοκαλί που κινείται προς την περιοχή του κελιού του Έπσταϊν. Οι υπεύθυνοι φύλακες και το προσωπικό των φυλακών αρνούνται κάθε πιθανότητα παρέμβασης από άλλους κρατούμενους, ενώ η έρευνα της FBI προτείνει ότι η φιγούρα αυτή θα μπορούσε να είναι είτε κρατούμενος που μεταφέρθηκε στην περιοχή ή ακόμα και υπάλληλος των φυλακών που μεταφέρει κλινοσκεπάσματα.

Τα νέα στοιχεία από την έρευνα και την παρακολούθηση των βίντεο ασφαλείας επαναφέρουν τις θεωρίες για μία μεθοδευμένη δολοφονία, αντί για αυτοκτονία. Το γεγονός ότι τα αντικείμενα στο κελί του Έπσταϊν είχαν μετακινηθεί και το σώμα του είχε απομακρυνθεί πριν φτάσουν οι αρχές, ενισχύει τις υποψίες ότι η σκηνή του θανάτου του ήταν σκόπιμα αλλοιωμένη.

Η δήλωση του ιατροδικαστή: Στραγγαλισμός αντί αυτοκτονίας

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ιατροδικαστής Δρ. Μάικλ Μπάντεν, ο οποίος παρακολούθησε την αυτοψία του σώματος του Έπσταϊν, δήλωσε δημόσια ότι οι τραυματισμοί στο λαιμό του Έπσταϊν δεν ταιριάζουν με τους τραυματισμούς που προκαλούνται από κρεμάλα, αλλά με εκείνους που προκύπτουν από στραγγαλισμό. Ο Δρ. Μπάντεν τόνισε ότι η δύναμη που απαιτείται για να προκληθούν οι τραυματισμοί του Έπσταϊν δείχνει ότι δεν ήταν αυτοκτονία, αλλά μια σκόπιμη δολοφονία. Αυτό ενισχύει τις θεωρίες περί δολοφονίας και ζητάει από τις αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση με βάση τα νέα στοιχεία.

Η αμφιβολία παραμένει

Παρά τις επίσημες δηλώσεις που εκδίδονται για το γεγονός ότι ο Έπσταϊν έβαλε τέλος στη ζωή του, η πλειονότητα των Αμερικανών πολιτών και ειδικών αμφισβητεί αυτή την εκδοχή, πιστεύοντας πως η όλη διαδικασία θανάτου του σχεδιάστηκε για να τον σιωπήσουν πριν από τη δίκη του. Οι νέες αποκαλύψεις και τα αδιευκρίνιστα στοιχεία συνεχίζουν να συντηρούν το μυστήριο, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν η αλήθεια θα δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Η περίπτωση του Τζέφρι Έπσταϊν παραμένει ένα από τα πιο μυστηριώδη και αμφιλεγόμενα εγκλήματα του 21ου αιώνα, με την αλήθεια για το θάνατό του να είναι περισσότερο αμφισβητούμενη από ποτέ.

Πηγή: Πρώτο Θέμα