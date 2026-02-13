Οι αιθιοπικές αρχές αρνήθηκαν να ανανεώσουν τις διαπιστεύσεις τριών ανταποκριτών του Ρόιτερς, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτό το παγκόσμιο ειδησεογραφικό πρακτορείο, σε ένα κλίμα υποχώρησης της ελευθερίας του Τύπου σ' αυτή τη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Το Ρόιτερς δεν γνωστοποίησε το λόγο γι' αυτή την απόφαση των αρχών της Αντίς Αμπέμπα, η οποία ελήφθη ωστόσο μερικές ημέρες μετά τη δημσοσιοποίηση από το πρακτορείο ειδήσεων μιας έρευνας στην οποία υποστηρίζεται ότι η Αιθιοπία φιλοξενεί στο έδαφός της βάση εκπαίδευσης των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής που από τον Απρίλιο του 2023 πολεμά εναντίον του τακτικού στρατού του γειτονικού Σουδάν.

Ερωτηθείσες από το Γαλλικό Πρακτορείο σχετικά με τις κατηγορίες αυτές, οι αιθιοπικές αρχές δεν έδωσαν κάποια απάντηση.

«Η αιθιοπική κυβέρνηση απέσυρε τη διαπίστευση του Ρόιτερς για την 39η σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης (σ.σ.: θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο, 14 και 15 Φεβρουαρίου) και δεν ανανέωσε τις διαπιστεύσεις τριών δημοσιογράφων του Ρόιτερς με έδρα την Αντίς Αμπέμπα για να εργάζονται στη χώρα», ανακοίνωσε σήμερα με ηλεκτρονικό μήνυμά του ένας εκπρόσωπος του πρακτορείου ειδήσεων.

«Το Ρόιτερς εξετάζει το θέμα και θα συνεχίσει να καλύπτει την Αιθιοπία με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αξιόπιστο, σύμφωνα με τις αρχές του Thomson Reuters», συνέχισε.

Ερωτηθέν από το Γαλλικό Πρακτορείο, ένα μέλος της αιθιοπικής αρχής που είναι αρμόδια για τα μέσα ενημέρωσης (EMA), του θεσμού που είναι αρμόδιος για τις διαπιστεύσεις, δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες.

Το Reuters είναι ένα από τα τρία παγκόσμια πρακτορεία ειδήσεων, μαζί με το AP και το AFP.

Τους τελευταίους μήνες στην Αιθιοπία, δημοσιογράφοι έχουν φυλακισθεί ή έχουν αρθεί οι διαπιστεύσεις τους. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), η οποία κατατάσσει τη χώρα στην 145η θέση μεταξύ 180 σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου, πέντε δημοσιογράφοι βρίσκονται σήμερα στη φυλακή.

Το Δεκέμβριο, είχαν «ανασταλεί οριστικά» από τις αρχές οι διαπιστεύσεις των τοπικών δημοσιογράφων της Deutsche Welle (DW). Επίσης οι διαπιστεύσεις των ανταποκριτών του BBC δεν ανανεώθηκαν.

Η Αιθιοπία, η δεύτερη χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στην αφρικανική ήπειρο, περίπου 130 εκατομμύρια κατοίκους, κυβερνάται από το 2018 από τον πρωθυπουργό Αμπίι Άχμεντ. Σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, το τοπίο των μέσων ενημέρωσης παραμένει υπό τον Αμπίι «πολύ πολωμένο και χαρακτηρίζεται από την προβολή απόψεων σε βάρος της επαλήθευσης της πληροφορίας». Επισήμαναν όμως ότι είναι «πάντως πιο ανοικτό και πλουραλιστικό απ' ό,τι υπό το προηγούμενο καθεστώς».

Η χώρα πρόκειται να διεξαγάγει την 1η Ιουνίου βουλευτικές εκλογές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ