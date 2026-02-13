Σε μια κίνηση που αποκαλύπτει το βάθος του αμερικανοκινεζικού ανταγωνισμού, η CIA δημοσίευσε βίντεο στα κινεζικά καλώντας αξιωματικούς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ, την ώρα που ο Σι Τζινπίνγκ προχωρά σε εκτεταμένες εκκαθαρίσεις στην κορυφή του στρατού.





Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη ένα βίντεο με τίτλο «Σώστε το Μέλλον» στο YouTube και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εννέα μήνες αφότου είχε δημοσιεύσει για πρώτη φορά βίντεο στα κινεζικά με στόχο τη διευκόλυνση της στρατολόγησης.

«Πέρυσι, η καμπάνια της CIA με βίντεο στα μανδαρινικά έφτασε σε πολλούς Κινέζους πολίτες και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί ακόμη που αναζητούν έναν τρόπο να βελτιώσουν τη ζωή τους και να αλλάξουν τη χώρα τους προς το καλύτερο», δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ. «Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε αξιωματούχους και πολίτες της κινεζικής κυβέρνησης την ευκαιρία να εργαστούν μαζί μας για ένα πιο φωτεινό μέλλον.»

Στο βίντεο, ο αφηγητής είναι ένας φανταστικός, απογοητευμένος μεσαίου βαθμού στρατιωτικός αξιωματικός, ο οποίος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του λέγοντας ότι έχει πλέον καταστεί σαφές πως «το μόνο που ενδιαφέρει τους ηγέτες του κόμματος είναι να προστατεύουν τις δικές τους τσέπες».

«Έχτισαν την καριέρα τους πάνω σε ψέματα. Αλλά αυτά τα τείχη σιγά σιγά καταρρέουν και εμείς καλούμαστε να καθαρίσουμε τα συντρίμμια», προσθέτει. «Κάθε άνθρωπος που είναι ικανός να ηγηθεί θεωρείται απειλή και απομακρύνεται χωρίς δεύτερη σκέψη.»





Το βίντεο δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, δύο εβδομάδες αφότου η Κίνα αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προχώρησε στην απομάκρυνση του στρατηγού Ζανγκ Γιουσιά, του ανώτατου εν ενεργεία αξιωματικού και υπ’ αριθμόν δύο στην ισχυρή Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, καθώς και του στρατηγού Λιου Τζενλί, επίσης κορυφαίου μέλους της Επιτροπής.

Η αποπομπή του Ζανγκ, που ακολούθησε δεκάδες παρόμοιες κινήσεις κατά ανώτατων στρατηγών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού τα τελευταία χρόνια, συνιστά τη σοβαρότερη εκκαθάριση στην ηγεσία του κινεζικού στρατού από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ.

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών δεν συνέδεσε ευθέως τη δημοσίευση του βίντεο με τις πρόσφατες εκκαθαρίσεις, ωστόσο αξιωματούχος της CIA σχολίασε: «Το ερώτημα είναι αν η τέχνη μιμείται τη ζωή ή η ζωή μιμείται την τέχνη».

Τα δύο βίντεο που δημοσίευσε η CIA τον περασμένο Μάιο είχαν σχεδιαστεί ώστε να απευθύνονται σε αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και παρείχαν οδηγίες για το πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με την υπηρεσία. Τα βίντεο έχουν συγκεντρώσει από 15 έως 20 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Τον Ιανουάριο δημοσιεύθηκε τρίτο βίντεο με επικαιροποιημένες πληροφορίες επικοινωνίας, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τις 62 εκατομμύρια προβολές.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν πέρυσι «έφτασαν σε εκατομμύρια ανθρώπους και οδήγησαν σε νέες πηγές». «Αν δεν ήταν αποτελεσματικά, δεν θα δημοσιεύαμε κι άλλα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το νέο βίντεο απευθύνεται σε στρατιωτικούς που ενδέχεται να αισθάνονται αδύναμοι και ανήσυχοι για τις συνέπειες στις οικογένειές τους. Στο βίντεο, ο φανταστικός αξιωματικός εξηγεί την απογοήτευσή του λέγοντας: «Δεν μπορούσα να επιτρέψω η παράνοιά τους να γίνει μέρος του μέλλοντος της κόρης μου».

Παρότι η Κίνα μπλοκάρει την πρόσβαση των πολιτών της στο YouTube και σε άλλα δυτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες μπορούν να τα επισκέπτονται και να παρακολουθούν τα βίντεο μέσω εργαλείων όπως τα VPN, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς του λογοκριμένου διαδικτύου.

Τα βίντεο εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της CIA να ανασυγκροτήσει το δίκτυο κατασκόπων της στην Κίνα, το οποίο αποδεκατίστηκε πριν από περίπου 15 χρόνια. Τότε, το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας (MSS), η βασική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας, φυλάκισε ή εκτέλεσε δεκάδες Κινέζους πολίτες που θεωρήθηκαν ύποπτοι ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της CIA. Το MSS είχε αποκαλύψει τις ταυτότητές τους, αφού εντόπισε το μυστικό σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε η CIA με τις πηγές της στην Κίνα.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει εντείνει τις προειδοποιήσεις προς τους πολίτες της να είναι σε επιφυλακή για κατασκοπεία. Πριν από δύο χρόνια, το MSS ξεκίνησε εκστρατεία καλώντας τους πολίτες να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες, με στόχο τον εντοπισμό ξένων πρακτόρων πληροφοριών.

Το νέο βίντεο πρόκειται επίσης να δημοσιευθεί στις πλατφόρμες X, Facebook, Instagram και LinkedIn.



