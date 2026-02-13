Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αναπτύσσει περαιτέρω τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πιθανή στρατιωτική δράση έναντι του Ιράν λόγω της συνεχιζόμενης έντασης για το πυρηνικό του πρόγραμμα και άλλες διαφωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δοθεί εντολή στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στο αμερικανικό ναυτικό, να αναχωρήσει από την Καραϊβική Θάλασσα και να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times .

Η μετακίνηση αυτή θα αυξήσει σε δύο τον αριθμό των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή, καθώς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τρία συνοδευτικά αντιτορπιλικά βρίσκονται ήδη εκεί από τα τέλη Ιανουαρίου, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν σε ένα περιβάλλον αυξημένων εντάσεων.

Η αποστολή του USS Ford σηματοδοτεί μια γρήγορη ανακατεύθυνση δυνάμεων από τα δυτικά προς τα ανατολικά υδάτινα πεδία, αφού είχε σταλεί τον Οκτώβριο στην Καραϊβική για άλλη επιχείρηση. Το πλήρωμά του θα έχει παραμείνει σε υπηρεσία περίπου οκτώ μήνες μέχρι την άφιξή του στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις αναφορές.

Ο Τραμπ, ενώ διατηρεί τα διπλωματικά κανάλια ανοικτά και έχει επαναλάβει πως προτιμά μια συμφωνία με την Τεχεράνη, έχει προειδοποιήσει ότι η αποτυχία των συνομιλιών θα έχει «πολύ σοβαρές» συνέπειες, ενισχύοντας το μήνυμα αποτροπής με τη μετακίνηση πρόσθετων ναυτικών δυνάμεων.

Η κίνηση αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο που οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν συνεχίζονται έμμεσα μέσω μεσολαβητών όπως το Ομάν, αλλά δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε αποφασιστική συμφωνία.









