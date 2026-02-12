Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης έναντι του Iran, την ώρα που πληροφορίες από την Ουάσιγκτον κάνουν λόγο για προετοιμασία αποστολής δεύτερης Ομάδας Κρούσης Αεροπλανοφόρου (CSG) στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, το Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή σε δεύτερο αεροπλανοφόρο να τεθεί σε ετοιμότητα για πιθανή ανάπτυξη στην περιοχή. Εφόσον δοθεί η τελική διαταγή, θα προστεθεί στην ήδη ανεπτυγμένη Ομάδα Κρούσης του USS Abraham Lincoln, που επιχειρεί στην ευρύτερη ζώνη της Μέσης Ανατολής.

Το USS George H.W. Bush σε τροχιά ανάπτυξης

Πιο πιθανό είναι η αποστολή φέρεται να είναι το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, το οποίο ολοκληρώνει ασκήσεις στα ανοικτά της Βιρτζίνια. Αν και η εντολή ανάπτυξης δεν έχει ακόμη εκδοθεί, αμερικανικά μέσα εκτιμούν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί «εντός ωρών».

Ωστόσο, ακόμη και αν ληφθεί άμεσα η απόφαση, η μετάβαση μιας Ομάδας Κρούσης από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ προς τη Μεσόγειο ή την Ερυθρά Θάλασσα —μέσω Ατλαντικού και Διώρυγας του Σουέζ— θα απαιτούσε εβδομάδες. Εκτιμάται ότι τα πλοία δεν θα μπορούσαν να αναλάβουν πλήρη επιχειρησιακή θέση πριν τα μέσα Μαρτίου.





EXCLU: The Pentagon has told a second aircraft carrier strike group to prepare to deploy to the Middle East as the U.S. military prepares for a potential attack on Iran, according to three U.S. officials. W @shelbyholliday https://t.co/jMO6Bu6tFV — Lara Seligman (@laraseligman) February 11, 2026

Ενίσχυση της αεροπορικής ισχύος

Παράλληλα, παρατηρείται κινητικότητα και σε επίπεδο τακτικής αεροπορίας. Έξι μαχητικά F-35A της Vermont Air National Guard απογειώθηκαν από τη βάση Lakenheath στο Ηνωμένο Βασίλειο με κατεύθυνση —σύμφωνα με στοιχεία πτήσεων— τη βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία. Επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται στην Ισπανία και ενδέχεται να μετασταθμεύσουν επίσης στην Ιορδανία.

Στην περιοχή ήδη επιχειρούν F-15E Strike Eagles, A-10 Thunderbolt II και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου E/A-18G Growler, ενώ στο αεροπλανοφόρο Lincoln επιβαίνουν F-35C και F/A-18E/F Super Hornets. Η αμερικανική παρουσία συμπληρώνεται από τουλάχιστον εννέα πολεμικά πλοία —μεταξύ αυτών αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke— καθώς και περισσότερους από 30.000 στρατιώτες σε βάσεις της ευρύτερης περιοχής.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η αποστολή δεύτερης Ομάδας Κρούσης θα ενίσχυε σημαντικά την αμερικανική αποτρεπτική ισχύ, καθώς η υφιστάμενη διάταξη δυνάμεων θεωρείται οριακή για μια μεγάλης κλίμακας, παρατεταμένη επιχείρηση.





Τρίωρη συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ είχε τρίωρη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Πρωθυπουργό του Israel, Βενιαμίν Νετανιάχου Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου επιδίωξε να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα περιλαμβάνει ρητή αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος και περιορισμό του βαλλιστικού του οπλοστασίου.

Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι προτιμά μια διαπραγματευτική λύση, αλλά δεν απέκλεισε στρατιωτική επιλογή σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Μάλιστα, υπενθύμισε την επιχείρηση «Midnight Hammer» του περασμένου Ιουνίου κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για επανάληψη παρόμοιας δράσης εφόσον κριθεί αναγκαίο.





Μήνυμα αποτροπής ή προετοιμασία σύγκρουσης;

Ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης, η διαρροή περί δεύτερου αεροπλανοφόρου λειτουργεί ήδη ως εργαλείο πίεσης προς την Τεχεράνη. Η συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή αυξάνει τα επίπεδα αποτροπής, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει και τους κινδύνους παρεξήγησης ή ατυχήματος.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διπλωματία και τη στρατιωτική ισχύ, σε μια από τις πιο ευαίσθητες γεωπολιτικές ζώνες του πλανήτη.



