Η βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών κατηγορείται από τη δεξιά για έλλειψη σεβασμού προς το βασιλιά επειδή αποφάσισε να αυτοπροσδιορίζεται κατά προτεραιότητα στις επίσημες επικοινωνίες της ως «Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου» και όχι πλέον ως «Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας».

Το γεγονός είχε περάσει απαρατήρητο, όμως προκαλεί επικρίσεις αυτή την εδομάδα αφότου ένας υπουργός επιβεβαίωσε αυτή την εξέλιξη.

Σε γραπτή απάντηση προχθές, Δευτέρα, σε συντηρητικό βουλευτή, ο υπουργός Νικ Τόμας-Σάιμοντς δήλωσε πως «ελήφθη η στρατηγική απόφαση να υιοθετηθεί η διατύπωση 'Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου' (UK Government) ως κύρια ταυτότητα για όλες τις επικοινωνίες με το κοινό».

Ο ίδιος διευκρινίζει πως αυτή η νέα διατύπωση υιοθετήθηκε τον Ιούλιο 2024, με την έλευση της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ.

Για τον συντηρητικό βουλευτή Άλεξ Μπέργκχαρτ, το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται πλέον η διατύπωση «Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας» («HM Government») αποτελεί απόπειρα «να σβήσει ανεπαισθήτως η παράδοση» και «να εκσυγχρονισθούμε μόνο και μόνο για να εκσυγχρονισθούμε».

«Σνομπάρουν» τον βασιλιά Κάρολο Γ', είναι ο τίτλος της ταμπλόιντ The Sun. Το Συντηρητικό Κόμμα, το οποίο επικαλείται η Daily Mail, εκτιμά ότι η αλλαγή «μαρτυρεί έλλειψη σεβασμού προς τους εθνικούς θεσμούς».

Μετά τις επικρίσεις, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ διευκρίνισε πάντως ότι η διατύπωση «HM Government» θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται σε «συναφείς» επικοινωνίες και έγγραφα.

Οι προηγούμενοι κανόνες προέβλεπαν ότι «η ονομασία 'HM Government' είναι αναγνωρισμένη και χαίρει της εμπιστοσύης του κοινού. Ως εκ τούτου αποτελεί το κύριο σήμα στις κυβερνητικές επικοινωνίες», σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που χρονολογείται από το 2022.

Το έγγραφο αυτό διευκρίνιζε ότι η ονομασία «UK Government» χρησιμοποιούνταν κυρίως στο εξωτερικό και μπορούσε να επιλεγεί «για τις επικοινωνίες στο σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου». Η χρήση της έπρεπε «να αξιολογείται κατά περίπτωση».

Ο επικεφαλής της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic (Δημοκρατία) Γκράχαμ Σμιθ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο κανόνα. «Είναι η σωστή απόφαση και αυτό αντανακλά τον αληθινό ρόλο (της κυβέρνησης), που είναι να υπηρετεί τον πληθυσμό και όχι τους ισχυρούς», δήλωσε στην Telegraph.

Λιγότεροι από τους μισούς Βρετανούς (45%) εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη μοναρχία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του οργανισμού Savanta που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα από την Republic, τη στιγμή που η βασιλική οικογένεια βρίσκεται και πάλι σε δύσκολη θέση εξαιτίας των σχέσεων ανάμεσα στον αδελφό του βασιλιά, τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, και τον αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.



Διαβάστε επίσης: ΗΒ: Τα αντισημιτικά περιστατικά αυξήθηκαν μετά την περσινή επίθεση σε συναγωγή





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ