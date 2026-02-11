Η Βρετανία κατέγραψε αύξηση 4% στα αντισημιτικά περιστατικά το 2025, η οποία καθιστά την περασμένη χρονιά τη δεύτερη χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον αριθμό των περιστατικών να κορυφώνεται τις ημέρες που ακολούθησαν τη φονική επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ τον Οκτώβριο, δήλωσε φιλανθρωπική οργάνωση.

Πέρυσι σημειώθηκαν 3.700 αντισημιτικά περιστατικά στη Βρετανία, 14% λιγότερα από το 2023 όταν ο αντισημιτισμός σε όλη τη Βρετανία εκτοξεύθηκε σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς στο Ισραήλ και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα.

Οι επιθέσεις κατά Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί σε όλο τον κόσμο μετά τις επιδρομές της Χαμάς που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Μετά τη σύγκρουση, η Βρετανία έχει καταγράψει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αντισημιτικού μίσους. Τα στοιχεία προέρχονται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Community Security Trust (CST), που προσφέρει συμβουλές σε περίπου 280.000 Εβραίους για θέματα ασφάλειας και που τηρεί αρχεία για αντισημιτικά περιστατικά από το 1984.

Το σοβαρότερο αντισημιτικό περιστατικό πέρυσι ήταν η επίθεση στο Μάντσεστερ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο Εβραίοι πιστοί κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της πιο ιερής ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο.

Πυροδότησε άμεσα κορύφωση του αντισημιτισμού, δήλωσε το CST, που πρόσθεσε ότι κατέγραψε 40 περιστατικά την ημέρα της επίθεσης και ακόμα 40 την επόμενη ημέρα –οι δύο ημέρες με τα περισσότερα περιστατικά συνολικά στη διάρκεια του έτους.

Τα μηνιαία στοιχεία έδειξαν επίσης άλμα κατά 65% τον Οκτώβριο, όταν έγινε η επίθεση, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.



