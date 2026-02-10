Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα δύο έργα στην Αίγυπτο συνολικής αξίας 124,3 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας στη χώρα. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ποσό 34,3 εκατ. ευρώ αφορά το έργο Sokhna Green Ammonia, με σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής πράσινου υδρογόνου και συναφών πρωτοβουλιών ανανεώσιμης ενέργειας. Τα υπόλοιπα 90 εκατ. ευρώ θα συμβάλουν στο πρόγραμμα Egypt Grid Modernisation and Expansion, που στοχεύει στην επίτευξη του στόχου της Αιγύπτου για ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2030, προσθέτοντας 22 GW καθαρής ενέργειας στα δίκτυα της χώρας.

Η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντούμπραβκα Σούιτσα, δήλωσε ότι η Μεσόγειος διαθέτει μεγάλα και ανεκμετάλλευτα αποθέματα ανανεώσιμης ενέργειας, ενώ τόνισε ότι μέσω της πρωτοβουλίας T-MED, που εντάσσεται στο Πράσινο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, θα υποστηριχθούν επενδύσεις που ενισχύουν τη συνεργασία και προσελκύουν ιδιωτική χρηματοδότηση.

Τα δύο έργα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της επικείμενης πρωτοβουλίας Trans-Mediterranean Renewable Energy and Clean-Tech Cooperation Initiative (T-MED) του Πράσινου Συμφώνου για τη Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν σήμερα στη διάσκεψη «Egypt's Sustainable Energy Outlook 2040: Cooperation for Shared Prosperity» στο Κάιρο, η οποία διοργανώθηκε από κοινού από την ΕΕ και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, στο πλαίσιο της στρατηγικής και ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, στόχος του Πράσινου Συμφώνου είναι η κινητοποίηση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της πλατφόρμας T-MED, αξιοποιώντας το δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας της περιοχής σε έργα υψηλής επίδρασης στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας, των ηλεκτρικών δικτύων και της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών.



Πηγή: ΚΥΠΕ