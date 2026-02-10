Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τις υψηλότερες αναλογίες δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία ανά χίλιους κατοίκους, καταγράφοντας 25,8 ανά χίλια άτομα, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ, που ανέρχεται σε 9,7 ανά χίλιους κατοίκους.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, συνολικά 4,35 εκατομμύρια πολίτες εκτός ΕΕ που διέφυγαν από την Ουκρανία είχαν καθεστώς προσωρινής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Σε σύγκριση με το τέλος Νοεμβρίου 2025, ο συνολικός αριθμός αυξήθηκε κατά 24.675 άτομα (+0,6%).

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τις υψηλότερες αναλογίες δικαιούχων προσωρινής προστασίας ανά χίλιους κατοίκους, καταγράφοντας 25,8 ανά χίλια άτομα, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ, που ανέρχεται σε 9,7 ανά χίλια. Πιο συγκεκριμένα, οι υψηλότερες αναλογίες παρατηρήθηκαν στην Τσεχία (36,0) και την Πολωνία (26,6), ενώ η Κύπρος και η Σλοβακία σημείωσαν τους ίδιους αριθμούς.

Οι χώρες της ΕΕ που φιλοξενούσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων υπό προσωρινή προστασία από την Ουκρανία ήταν η Γερμανία (1.250.620 άτομα, 28,7% του συνόλου της ΕΕ), η Πολωνία (969.240, 22,3%) και η Τσεχία (393.055, 9,0%). Μεταξύ των 26 χωρών της ΕΕ για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των ατόμων υπό προσωρινή προστασία αυξήθηκε σε 22 χώρες, με τις μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις να καταγράφονται στη Γερμανία (+9.620, +0,8%), στην Ισπανία (+2.235, +0,9%) και στη Ρουμανία (+2.160, +1,1%). Από τις τέσσερις χώρες που σημείωσαν μείωση, οι μεγαλύτερες καταγράφηκαν στη Γαλλία (-1.250, -2,4%) και στην Εσθονία (-470, -1,3%).

Για την ίδια χρονική περίοδο, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν πάνω από το 98,4% των ωφελούμενων της προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν το 43,6% των ωφελούμενων, οι ανήλικοι σχεδόν το ένα τρίτο (30,5%) και οι ενήλικοι άνδρες λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (25,9%) του συνόλου.

Τα στοιχεία αναφέρονται στην απόδοση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας βάσει της Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2022/382 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2022, η οποία θεσμοθέτησε την ύπαρξη μαζικής εισροής προσφύγων από την Ουκρανία λόγω της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης και εισήγαγε την προσωρινή προστασία. Στις 13 Ιουνίου 2025, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση της προσωρινής προστασίας για αυτούς τους ανθρώπους από τις 4 Μαρτίου 2026 έως τις 4 Μαρτίου 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ