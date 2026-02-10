Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η καταδικασμένη συνεργός του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, εμφανίστηκε χθες διαδικτυακά στη Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών για την πολύκροτη υπόθεση.

Με γυαλιά και πουκάμισο, μέσα από τη φυλακή του Τέξας όπου κρατείται, η 64χρονη Μάξγουελ αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής, επικαλούμενη το δικαίωμα στην σιωπή, σύμφωνα με την Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος, για να μην ενοχοποιήσει (περεταίρω) τον εαυτό της.

Για περίπου 19 λεπτά, η καταδικασμένη για σεξουαλική εκμετάλλευση Μάξγουελ, απάντησε μόνο στις ερωτήσεις για τα στοιχεία της και για το αν κατανοεί την νομική φύση της κατάθεσής της.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε ότι η στάση της ήταν «προφανώς πολύ απογοητευτική».

«Είχαμε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τα εγκλήματα που διέπραξε αυτή και Επστάιν, καθώς και ερωτήσεις για πιθανούς συνεργούς», δήλωσε ο Κόμερ.

Σύμφωνα με την Δημοκρατική βουλευτή Μελάνι Στάνσμπερι, μετά την ακρόαση ότι η Μάξγουελ χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να «εκστρατεύσει υπέρ της επιείκειας».

Αρχικά, σε αντάλλαγμα για την κατάθεσή της, οι συνήγοροι της ζητούσαν, να της χορηγηθεί ποινική ασυλία, όμως η Επιτροπή αρνήθηκε να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα.

Μάλιστα, οι δικηγόροι της είχαν προειδοποιήσει με επιστολή τους τον Κόμερ ότι η πελάτισσά τους «θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την ακρόαση, ο Κόμερ δήλωσε ότι ήταν σαφές από τις συζητήσεις με θύματα του Έπσταϊν «ότι η Μάξγουελ ήταν ένα πολύ κακό άτομο» που δεν άξιζε οποιαδήποτε ασυλία».

