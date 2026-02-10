Για πρώτη φορά από την αναζωπύρωση του σκανδάλου Έπστιν, ο Βασιλιάς Κάρολος παρενέβη δημόσια, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για τις καταγγελίες που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τον αδελφό του, Άντριου

Σε επίσημη ανακοίνωση, εκπρόσωπος από τα Ανάκτορα του Μπάκινχαμ ανέφερε ότι ο βασιλιάς «έχει καταστήσει σαφή, με λόγια και με πρωτοφανείς ενέργειες, την έντονη ανησυχία του για τις καταγγελίες που συνεχίζουν να προκύπτουν». Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα αφορούν τον ίδιο τον Άντριου, ωστόσο το Παλάτι δηλώνει έτοιμο να συνδράμει τις αρχές εφόσον του ζητηθεί.

Έρευνα από την Αστυνομία – Καταγγελία από την Republic

Η Thames Valley Police επιβεβαίωσε ότι εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, μετά από καταγγελία της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic. Η οργάνωση κατήγγειλε τον Άντριου για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος και παραβίαση επίσημων μυστικών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που βασίζονται σε νέα παρτίδα εγγράφων της υπόθεσης Τζέφρι Έπστιν, φέρονται να υπάρχουν email που δείχνουν ότι ο τότε πρίγκιπας διαβίβασε εμπιστευτικές πληροφορίες για εμπορικές αποστολές σε Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ και Βιετνάμ, καθώς και επενδυτικές ευκαιρίες στο Αφγανιστάν.

Σε μία περίπτωση, αναφέρεται ότι πέντε λεπτά μετά τη λήψη επίσημης ενημέρωσης από τον τότε ειδικό σύμβουλό του, Αμίτ Πάτελ, προώθησε σχετικό έγγραφο στον Έπστιν. Ορισμένες πληροφορίες χαρακτηρίζονταν «εμπιστευτικές», γεγονός που εντείνει τις πιέσεις για διερεύνηση.

Δημόσια πίεση και πολιτικές αντιδράσεις

Το Παλάτι υπογράμμισε ότι «οι σκέψεις και η συμπαράσταση του Βασιλιά και της Βασίλισσας ήταν και παραμένουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Νωρίτερα, κατά επίσκεψη του Καρόλου στο Clitheroe, διαδηλωτής φώναξε «Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου;», με το πλήθος να αποδοκιμάζει τον ερωτώντα.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Kensington Palace, εκ μέρους τουΠρίγκηπα Γουίλιαμ και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, δήλωσε ότι το ζευγάρι είναι «βαθιά ανήσυχο» από τις νέες αποκαλύψεις και ότι η σκέψη τους παραμένει στα θύματα.





Νέα στοιχεία και μετακινήσεις

Μετά τη δημοσιοποίηση περίπου τριών εκατομμυρίων νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον Epstein, οι πιέσεις προς τον Άντριου αυξάνονται. Μεταξύ των ισχυρισμών περιλαμβάνεται και καταγγελία ότι δεύτερη γυναίκα φέρεται να στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Epstein για σεξουαλική συνάντηση μαζί του.

Στα νέα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες που φέρονται να τον απεικονίζουν σε συμβιβαστική στάση με γυναίκα, καθώς και ηλεκτρονική αλληλογραφία υπογεγραμμένη ως «Sarah», που αποδίδεται στην πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον, με αιτήματα για στήριξη και οικονομική βοήθεια προς τον Epstein.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από προηγούμενο κύμα αποκαλύψεων, ο Άντριου στερήθηκε τους τίτλους του πρίγκιπα και δούκα. Την περασμένη εβδομάδα μετακινήθηκε ταχύτερα του αναμενομένου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ στην ιδιωτική βασιλική κατοικία στο Σάντρινγχαμ.

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα και κατηγορηματικά αρνηθεί κάθε αδίκημα. Επισημαίνεται ότι η αναφορά ονόματος στα αρχεία Epstein δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη ενοχής ή παρανομίας.