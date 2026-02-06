Προτεραιότητα της γαλλικής κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει τη λειτουργία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού, ο πρόεδρος του οποίου, ο πρώην υπουργός Τζακ Λανγκ, έχει μπει στο στόχαστρο λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, εκτίμησε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, σημειώνοντας ότι «όλες οι επιλογές» είναι στο τραπέζι.

«Προτεραιότητά μου είναι προφανώς να διασφαλίσω την καλή λειτουργία, τη συνέχιση και την ακεραιότητα του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου», είπε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό από τη Βηρυτό.

«Για αυτόν τον λόγο κάλεσα τον πρόεδρό του, ώστε να δώσει εξηγήσεις για αυτά που τον αφορούν», πρόσθεσε. Ο Τζακ Λανγκ «θα γίνει δεκτός την Κυριακή, μόλις επιστρέψει στο Παρίσι και διατηρώ ανοιχτές όλες τις επιλογές σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της θητείας του», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών είναι ο βασικός χρηματοδότης του εμβληματικού Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου, στο οποίο πρόεδρος είναι από το 2013 ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ.

Οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του Λανγκ πολλαπλασιάστηκαν, αφού αποκαλύφθηκαν οι σχέσεις του με τον Έπστιν, αφού δημοσιοποιήθηκαν εκατομμύρια έγγραφα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Μπαρό σημείωσε ότι «τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από αυτά τα έγγραφα είναι άνευ προηγουμένου και πολύ σοβαρά» και για αυτό απαιτείται «μια έρευνα σε βάθος». Παράλληλα όμως τόνισε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των φυσικών δικαστηρίων και όχι των «δικαστηρίων των μέσων ενημέρωσης».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ