Οι αποκαλύψεις από τα νέα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν που έδωσε στη δημοσιότητα, την περασμένη Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς όχι μόνο στον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή. Ονόματα πρώτης γραμμής από τη μουσική και τον κινηματογράφο εμφανίζονται είτε σε φωτογραφικό υλικό είτε σε ηλεκτρονική αλληλογραφία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων, επαναφέροντας στο προσκήνιο μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο διάσημος ράπερ και μουσικός παραγωγός Jay Z. Το όνομά του αναφέρεται σε κατάθεση ανώνυμου θύματος, το οποίο κατήγγειλε ότι, σε μία από τις φορές που φέρεται να ναρκώθηκε και να κακοποιήθηκε σεξουαλικά, όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του είδε στον ίδιο χώρο τόσο τον Jay Z όσο και τον επίσης καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κινηματογραφικό παραγωγό Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν. Η μαρτυρία αυτή, παρότι δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε επίσημες κατηγορίες, έχει προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στη δημόσια εικόνα του ίδιου και της συζύγου του, Beyoncé.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, το διάσημο ζευγάρι παραμένει τις τελευταίες ημέρες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απουσιάζοντας χαρακτηριστικά από την τελετή απονομής των βραβείων Grammy που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων. Την ίδια στιγμή, η απήχησή τους στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα, καθώς εκατομμύρια followers φέρονται να απομακρύνθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι ο Jay Z είχε βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο της κριτικής και για τις στενές σχέσεις που φέρεται να διατηρούσε με τον ράπερ και μουσικό παραγωγό Diddy, ο οποίος καταδικάστηκε το καλοκαίρι και βρίσκεται πλέον στη φυλακή.

Παράλληλα, έντονο θόρυβο έχει προκαλέσει και η εμπλοκή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Το όνομα του βραβευμένου ηθοποιού αναφέρεται τουλάχιστον τρεις φορές σε ηλεκτρονικά μηνύματα του Έπσταϊν. Σε ένα από αυτά, τον Ιούνιο του 2009, ο Έπσταϊν απευθύνεται στον Βρετανό πολιτικό και πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, λόρδο Πίτερ Μάντελσον, διερευνώντας το ενδεχόμενο ο Ντι Κάπριο να προωθήσει μη αμερικανικά προϊόντα σε διεθνείς αγορές. Σε άλλη αλληλογραφία, με τον ινδοαμερικανό συγγραφέα και γκουρού της εναλλακτικής ιατρικής Deepak Chopra, γίνεται λόγος για πιθανή συνάντηση του ηθοποιού με τον Γούντι Άλεν, ο οποίος, σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία, ανήκε στον στενό κοινωνικό κύκλο του Έπσταϊν.

Παρά τις αναφορές αυτές, πηγές από το περιβάλλον του Λεονάρντο Ντι Κάπριο υποστηρίζουν ότι ο ηθοποιός δεν είχε ποτέ προσωπική επαφή με τον Έπσταϊν και αγνοούσε πλήρως την εγκληματική του δράση. Ωστόσο, ο λόρδος Μάντελσον φέρεται να εμπλέκει στα ίδια μηνύματα και τον Τζορτζ Κλούνεϊ, αναφέροντας συνάντηση στην Κοπεγχάγη το 2010, σε έναν διάλογο με υπονοούμενα που προκαλούν νέα ερωτήματα.

Στη λίστα των διασημοτήτων που συνδέονται, έστω και κοινωνικά, με τον Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνεται και ο Μικ Τζάγκερ, καθώς έχει δημοσιοποιηθεί φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να κάθεται ανάμεσα στον Έπσταϊν και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τα αρχεία, διατηρούσε στο παρελθόν στενές κοινωνικές σχέσεις με τον χρηματιστή.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη δέσμη αρχείων που είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον περασμένο Δεκέμβριο περιλαμβάνονταν στοιχεία που συνέδεαν τον Έπσταϊν με τον Μάικλ Τζάκσον, τον Κέβιν Σπέισι και άλλες γνωστές προσωπικότητες, αναζωπυρώνοντας μια υπόθεση που, παρά τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή το 2019, εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά πάνω από τον παγκόσμιο δημόσιο βίο.

Καθώς η δημοσιοποίηση των αρχείων συνεχίζεται, οι αποκαλύψεις αναμένεται να προκαλέσουν νέες πολιτικές, νομικές και κοινωνικές εξελίξεις, με τον καλλιτεχνικό κόσμο να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ένα κύμα αμφισβήτησης και έντονου δημόσιου ελέγχου.



Διαβάστε επίσης: Σκάνδαλο Έπστιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει πολιτικούς και αξιωματούχους



















