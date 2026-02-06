Αντιπροσωπεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) μετέβη χθες, Πέμπτη, στη Μόσχα, για πρώτη φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια και την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του οργανισμού Ινιάτσιο Κασίς.

"Δεν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο με μονολόγους από τις δύο πλευρές", δήλωσε ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου κατά την επιστροφή του στη Βιέννη, όπου έχει την έδρα του ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Ο Κασίς και ο γενικός γραμματέας του ΟΑΣΕ, ο Τούρκος Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου, συνάντησαν τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ το βράδυ της Πέμπτης και σήμερα το πρωί. Η κάθε συνάντηση διήρκησε δύο ώρες, διευκρίνισε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, "οι δύο αξιωματούχοι του ΟΑΣΕ επέμειναν στην ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Υπογράμμισαν τον βαρύ φόρο αίματος που συνεχίζει να επιβάλει ο πόλεμος", δήλωσε ο ΟΑΣΕ, σε ανακοίνωση.

Τη Δευτέρα, οι δύο αξιωματούχοι είχαν συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο.

"Αυτό που κάναμε, ήταν να κάνουμε το πρώτο βήμα, να δείξουμε ότι θέλουμε να πάμε στη συνάντηση και να πούμε: Λοιπόν, είμαστε εδώ, για να σας μιλήσουμε και να σας ακούσουμε", δήλωσε ο Κασίς που προσπαθεί να επαναφέρει στη διπλωματική αρένα τον οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Πρέπει να "θυμίσουμε ότι ο οργανισμός αυτός υπάρχει και να ζητήσουμε" από τις 57 χώρες μέλη του "εάν θέλουν να τον αξιοποιήσουν ή όχι", τόνισε ο Κασίς, αναφέροντας επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. "Ο ΟΑΣΕ έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία", τόνισε. "Θα μπορούσε να είναι σε θέση να διεξάγει μια αποστολή παρακολούθησης και εποπτείας στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός, για τη διαχείριση της μεταπολεμικής περιόδου".

Η αποστολή παρατήρησης του ΟΑΣΕ που αναπτύχθηκε στην ανατολική Ουκρανία το 2014 είχε εγκαταλείψει εσπευσμένα τη χώρα μετά την έναρξη της εισβολής το 2022.

Τρείς από τους Ουκρανούς εργαζόμενούς του στο πλαίσιο επίσημης εντολής, οι οποίοι συνελήφθησαν και στη συνέχεια καταδικάστηκαν για κατασκοπεία, παραμένουν κρατούμενοι στη Ρωσία.

"Υπάρχει κάποια πρόοδος και ελπίζω ότι θα δούμε αποτελέσματα μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι κάτι που θα παρακολουθήσω τις επόμενες μέρες", δήλωσε ο Σινιρλίογλου αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για την απελεύθερωσή τους.





After their visit to Ukraine, @OSCE Chairman-in-Office Ignazio Cassis and @OSCESecGen Feridun H. Sinirlioğlu visited Moscow today. They underscored the need to end the war and the Organization’s role as platform for dialogue. #OSCE26CH

🔗 https://t.co/i6LA7WOs5C

Watch the press… pic.twitter.com/8fwdqbe3Yx — Switzerland OSCE (@SwitzerlandOSCE) February 6, 2026





