Η Εσθονία εισήγαγε περαιτέρω απαγορεύσεις εισόδου σε Ρώσους που έχουν πολεμήσει στην πρώτη γραμμή στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι 1.073 μαχητές περιλαμβάνονται σε μαύρη λίστα ατόμων στα οποία δεν επιτρέπεται πλέον να εισέλθουν στη χώρα, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κατάλογος ήδη περιλαμβάνει 261 άλλους πρώην μαχητές στους οποίους είχε απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα στα μέσα Ιανουαρίου.

«Το ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό που έχει πολεμήσει και συνεχίζει να πολεμά στην Ουκρανία έχει σκοτώσει, καταστρέψει, βιάσει και λεηλατήσει», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Τάρο. «Το κλείσιμο του κοινού ευρωπαϊκού χώρου ασφαλείας και της ζώνης Σένγκεν σε αυτούς είναι προς το συμφέρον της ασφάλειας όλων μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν είναι αποδεκτό να σκοτώνεις ανθρώπους σήμερα και αύριο να πηγαίνεις για διακοπές στην πολιτισμένη Ευρώπη»

Η Εσθονία συνορεύει με τη Ρωσία στα ανατολικά και τάσσεται σθεναρά υπέρ της απαγόρευσης εισόδου σε Ρώσους μαχητές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η κυβέρνηση στο Τάλιν εκτιμά ότι έως και 1,5 εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες συμμετείχαν στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εξ αυτών περίπου 640.000 βρίσκονται ακόμη στην πρώτη γραμμή του μετώπου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ